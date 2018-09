Kalasjnikov bouwt elektrische auto

De belangrijkste auto is de Kalasjnikov CV-1. Die retro-supercar zou in zes seconden van 0 naar 100 kunnen gaan. De accu zou een bereik van 350 kilometer hebben. Het gaat om een prototype en daarom is nog niet bekend hoeveel de wagen moet kosten. Daarnaast onthulde Kalasjnikov een hybride buggy en een elektrische motorfiets.

Het Kalasjnikov-geweer is vernoemd naar zijn uitvinder, generaal Michail Kalasjnikov. De eerste Avtomat Kalasjnikova werd in 1947 gemaakt, en daarom staat het wapen ook wel bekend als AK-47. Dat wapen werd gemaakt door de machinefabriek Izjevsk. Die ging in 2013 samen met een concurrent en het nieuwe bedrijf kreeg de naam Kalasjnikov, naar een van de belangrijkste exportproducten van Rusland.

Enkele dagen geleden onthulde Kalasjnikov een 4 meter hoge, 4500 kilo zware gevechtsrobot. Kleine Igor, heet het gevaarte.