Google: geen politieke voorkeuren

''Als gebruikers een zoekopdracht invoeren, is het ons doel om ervoor te zorgen dat zij binnen een paar seconden de meest relevante antwoorden krijgen. De zoekmachine wordt niet gebruikt voor een politieke agenda en we duwen onze resultaten niet in de richting van een politieke ideologie'', meldt Google.

Trump had geklaagd dat berichten van ''nep-CNN'' prominent te vinden zijn, terwijl ''Republikeinse/conservatieve en eerlijke media worden buitengesloten''. Hij sprak over ''linkse media, erg gevaarlijk'' en voegde er aan toe: ''Ze controleren wat we wel en niet kunnen zien. Dit is een ernstige situatie, waar iets aan gedaan zal worden.''

Google is niet het eerste bedrijf dat door Trump onder vuur wordt genomen. Eerder viel hij Amazon en de oprichter daarvan, Jeff Bezos, openlijk aan. Bezos is ook eigenaar van de Washington Post, een van de belangrijkste kranten in de Verenigde Staten.