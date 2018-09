Review: World of Warcraft: Battle for Azeroth

Maar Battle for Azeroth moet zich wel meten met Legion, de vorige uitbreiding die niet alleen veel kwaliteit leverde, maar ook veel kwantiteit. Is Battle for Azeroth klaar voor de strijd?

Wat is het?

Battle for Azeroth is de nieuwste uitbreiding voor de razendpopulaire MMO World of Warcraft, een rollenspel waarbij duizenden spelers tegelijk spelen in een enorme, open fantasiewereld. In de vorige uitbreiding moesten de twee grootste en rivaliserende facties, de Alliance en de Horde, de handen ineenslaan om een demonenleger te verslaan. Maar nu gezamelijke dreiging is verslagen worden de strijdbijlen weer opgegraven en is het tijd voor een ouderwetse oorlog.

Beide facties zijn dan ook op zoek naar nieuwe en verse strijdkrachten die hen kunnen helpen om de oorlog voor eens en voor altijd te winnen. Daarom worden de spelers van de Horde op reis gestuurd naar het tropische eiland Zandalar, waar de Zandalari-trollen de lakens uitdelen en een groot leger aan krijgers tot hun beschikking hebben. Spelers van de Alliance worden op hun beurt weer uitgezonden naar Kul’Tiras, een Scandinavisch-achtig eiland dat wordt bevolkt door de Kul’Tirans. Dit mensenras voelt zich altijd aangetrokken door de zee en hebben dan ook een vloot waar niet mee te spotten valt.

De Zandalari en de Kul’Tirans hebben daarentegen zo hun redenen waarom ze zich niet hebben aangesloten bij de twee facties en het zal geen makkelijke taak worden om ze op andere gedachten te krijgen. In de verhaallijnen die de spelers moeten voltooien op de eilanden komt dan ook het nodige kijken, van vechten met piraten, mythische wezens en exotische dieren tot het stoppen van complotten die al het harde werk teniet kunnen doen. Tijd om de mouwen op te stropen.

Is het wat?

Wanneer je tijdens het spelen van een game midden in de nacht schrikt van de tijd, dan weet je dat je een goede game aan het spelen bent. Battle for Azeroth is dan ook zeker zo’n game, die met liefde alle vrije tijd zal opzuigen. Dat komt mede dankzij de interessante en gevarieerde verhaallijnen, maar ook doordat er daarnaast genoeg te doen is om je zoet te houden voor de komende tijd.

Tijdens de tocht naar level 120 kan je uitdagende dungeons doorlopen met een groep van vijf personen om alle bazen te verslaan en sterke wapens en uitrusting te verkrijgen. In Battle for Azeroth kunnen bepaalde stukken uitrusting ook nog eens ‘levelen’ om passieve bonussen erbij te krijgen, die uniek zijn voor elke klasse. Spelers die liever andere spelers te lijf gaan kunnen in plaats van dungeons aan de slag gaan in Battlegrounds om zich sterker te maken en wapens te verdienen.

Bovendien heeft ontwikkelaar Blizzard ook geprobeerd om spelers aan te moedigen elkaar aan te vallen in de open wereld zelf. Hiervoor moeten spelers de War modus aanzetten, waardoor ze spelers kunnen aanvallen die dit ook hebben aangezet. Het maakt de queestes niet alleen een stuk spannender. Je kan ook drie extra passieve of actieve vaardigheden kiezen die het leven wat makkelijker maken en je vergaart 10% meer ervaring. Hierdoor gaan de Alliance en de Horde elkaar weer echt te lijf.

Naast alle content die je kan spelen tijdens het levelen, komt er nog een groot gedeelte van de game bij wanneer je het maximale level hebt bereikt. In Warfronts neem je als speler deel aan een werkelijke veldslag, waar je samen met negentien andere spelers hulpmiddelen moet verzamelen, toevoerlijnen moet opzetten en kampen moet verdedigen of aanvallen. Het is grootschalig, hectisch en voldoet precies aan de verwachting die de titel Battle for Azeroth werkt.

Maar zelfs daar stopt het niet bij, want binnenkort zullen de eerste Raids ook open gaan, waar spelers net zoals in dungeons bazen moeten bevechten. Alleen is het in het geval van Raids groter, intenser en moeilijker. En het is de ideale plek om de beste uitrusting te vinden die er is.

Plus- en minpunten

+ Twee prachtige nieuwe eilanden met veel diversiteit in flora en fauna

+ De eeuwenoude strijd tussen de Horde en Alliance gaat weer verder

+ Interessante en gevarieerde verhaallijnen

+ Warfronts is een intense, nieuwe modus

+ Genoeg content om jezelf te vermaken de komende maanden

- Je moet wel echt van Player versus Player-gevechten houden

- We moeten nog even op de Raids wachten

Conclusie

World of Warcraft loopt al sinds 2004 en haalt nog steeds miljoenen spelers binnen. Waarom is geen raadsel, want de kwaliteit van de game blijft consistent hoog en Battle for Azeroth is daar allesbehalve een uitzondering in. De nieuwe locaties zien er prachtig uit, de verhaallijnen zijn interessant en gevarieerd en er zijn talloze activiteiten te doen op de eilanden. De nieuwe Warfronts voegen bovendien een intense ervaring toe aan die samenwerking bevorderen en belonen.

En als we voorganger Legion als voorbeeld kunnen gebruiken, dan houdt de pret niet snel op. We krijgen sowieso eerst nog toegang tot nieuwe en uitdagende Raids die de meeste spelers al maanden zoet houden. En wie weet wat voor nieuwe verhaallijnen, dungeons, locaties en Raids Blizzard zal toevoegen in de komende paar jaar. Als je op zoek bent naar een game waar je nog jaren plezier aan kan beleven, dan ben je in Azeroth aan het goede adres. Nu blijft alleen vraag aan welke factie je eeuwige trouw zal zweren...

Deze review is in samenwerking met XGN.nl