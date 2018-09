Huawei maakt snelheid

Het huidige premium toestel, de P20 pro, werd eerder deze maand verkozen tot beste smartphone van het jaar. De grootste is Huawei nog niet. Inmiddels is Huawei Apple wel gepasseerd en heeft het nu de jacht ingezet op het Zuid-Koreaanse Samsung.

De snelste zijn ze, als we de cijfers mogen geloven, met voorsprong wel. De ceo van Huawei, Richard Yu, trok tijdens de Huawei keynote in Berlijn het ene na het andere superlatief en niets aan onduidelijkheid overlatende grafieken uit zijn binnenzak als hij over de nieuwe Kirin 980 chipset sprak.

Op 16 oktober zal Huawei in Londen de Mate 20 serie presenteren. Deze serie zal zijn uitgerust met de Kirin 980, die er voor zorgt dat de telefoon beter presteert (+37%) en zuiniger met stroom omgaat (+32%).

Met deze introductie luidt Huawei een nieuw tijdperk in voor mobiele kunstmatige intelligentie (AI). Met de Kirin 980 chipset gaat Huawei nog verder in de ontwikkeling van smartphones waardoor ze niet alleen smart, maar daadwerkelijk intelligent zijn. Meer denkvermogen dan ooit tevoren waardoor de mobiele apparaten beter kunnen anticiperen en meedenken met de gebruiker.

Mate 20 lite

Het eerste model uit de Mate 20 serie is echter al eerder beschikbaar. De Mate 20 lite zal namelijk al op 10 september in de winkels liggen.

Tijdens de IFA overhandigde Huawei de Mate 20 lite in Berlijn aan De Telegraaf en de eerste gebruikservaringen zijn zeer positief. Veeleisende applicaties presteren zonder hapering, mobiele websites heb ik nog nooit zo snel geopend gezien en het slank vormgegeven toestel ligt prima in de hand.

De Mate 20 lite. Ⓒ Foto: Huawei

Dat gaat met de modellen die in oktober komen alleen nog maar indrukwekkender worden, want in de Mate 20 lite zit nog een krachtige Kirin 710 chipset. Het toestel gaat 399 euro kosten en is verkrijgbaar in de kleuren black, sapphire blue en platinum gold.

De Mate 20 lite draait op EMUI 8.2 versie op Android Oreo en pakt uit met een scala aan AI-gedreven functies. De smartphone zorgt er voor dat wanneer de verbinding wegvalt – bijvoorbeeld wanneer je in een lift stapt - het gesprek ‘on hold’ wordt gezet in plaats van het af te breken. Om zodra het kan de verbinding automatisch te herstellen.

De AI zorgt onder alle omstandigheden voor de beste gespreksomstandigheden door noise cancelling bij telefoongesprekken in een luidruchtige omgeving en het automatisch verbeteren van de verstaanbaarheid wanneer er wordt gefluisterd.

Het toestel beschikt over een FHD+ FullView beeldscherm van 6,3-inch en is uit te breiden met een tweede sim of extra geheugenkaart.

Dankzij de vier AI-camera’s, twee aan de voorkant en twee aan de achterkant kan de Mate 20 lite onder vrijwel alle omstandigheden op slimme wijze prachtige foto’s maken.

De 24 megapixel camera aan de voorkant legt het beeld vast en de 2 megapixel camera zorgt voor diepte in de foto. Deze dubbele camera zorgt voor goed selfie-kwaliteit en een goede beeldkwaliteit bij video calls.

Aan de achterkant van het toestel is een 20 megapixel camera en een 2 megapixel camera. De door AI gedreven camera herkent de omgeving en past zich daarop aan. Met meer dan 500 scenario’s past de camera zich aan vrijwel elke situatie aan om de best mogelijke fotokwaliteit te garanderen.