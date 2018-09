Uber checkt of alles goed gaat

De Uber-app gebruikt de gps, versnellingsmeter, gyroscoop en andere sensoren in een telefoon om te merken of er een aanrijding is geweest. Ride Check komt ook in actie wanneer een taxi te lang stilstaat. De passagier krijgt de vraag of alles in orde is en of het nodig is om alarm te slaan.

''Veiligheid moet onze prioriteit zijn. We willen dat jij weet dat Uber je helpt wanneer je in de auto stapt, of je nou chauffeur of passagier bent'', zei Uber-topman Dara Khosrowshahi woensdag. Chauffeurs krijgen binnenkort een noodknop en er komen anonieme afhaaladressen, bijvoorbeeld op een kruising. Ook kan de app straks met de stem worden bediend. Verder voert Uber tweefactorauthenticatie in om misbruik te voorkomen.

Uber heeft inmiddels alle narigheid al wel eens meegemaakt, van aanrijdingen en verkrachtingen tot moord. De nieuwe features worden in de komende maanden ingevoerd. Later komen nog meer veranderingen, zegt Uber.

In Australië en Nieuw-Zeeland worden passagiers geblokkeerd als ze een slechte beoordeling krijgen van chauffeurs. Het moet het gedrag van klanten verbeteren. Als mensen vier sterren of minder hebben, mogen ze zes maanden lang geen Uber gebruiken. Het beoordelingssysteem telt vijf sterren, en volgens Uber heeft vrijwel iedereen 4,5 ster of meer. De passagiers met een lagere beoordeling ,,behandelen chauffeurs constant zonder respect'', aldus de regionale Uber-baas tegen Australische media. ,,Wees beleefd en begripvol. Neem je troep met je mee en maak geen rotzooi in de auto.''

Het is woensdag precies een jaar geleden dat Khosrowshahi de leiding over Uber overnam. Hij moet schoon schip maken en het bedrijf redden na een lange reeks schandalen.