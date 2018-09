Met Divinity Original Sin II Definitive Edition kunnen we die tijden weer herleven in een modern jasje. Maar hebben we die tijd niet achter ons gelaten met een reden?

Wat is het?

Divinity Original Sin II Definitive Edition is een verbeterde versie van het originele Divinity Original Sin II dat vorig jaar uitkwam op de PC. De Definitive Edition is niet alleen beschikbaar op de PC, maar ook op de PlayStation 4 en Xbox One en dus kunnen console-bezitters eindelijk ook met de game aan de slag.

Divinity Original Sin II is een klassiek rollenspel, gemaakt door de Belgische ontwikkelaar Larian Studios. De game is qua stijl gebaseerd op rollenspellen die hun gouden tijd beleefden eind jaren ‘90, zoals Baldur’s Gate en Fallout. Games die je van bovenaf ziet en de focus leggen op het samenstellen van een groep avonturiers en tactische gameplay. Wat dat betreft heeft Divinity Original Sin II de essentie perfect te pakken.

Wanneer je de game voor het eerst opstart, word je meteen in het diepe gegooid, want bij het maken van een personage moet je kiezen tussen verschillende rassen, vaardigheden, statistieken en unieke eigenschappen. Gelukkig is er voor beginnende spelers ook de mogelijkheid om een karakter te kiezen dat van te voren is gemaakt en zijn eigen verhaallijn biedt, een zogeheten Origin Story. Wanneer je eenmaal een keuze hebt gemaakt, begint het avontuur pas echt.

Dat avontuur begint voor de speler aan boord van een schip, waar je vastgeketend zit als gevangene. Je bent gearresteerd voor het gebruik van magie, wat in de wereld van Divinity Original Sin II streng verboden is, vanwege monsters en demonen die daardoor gelokt worden. De bestemming van het schip is dan ook Fort Joy, een gevangenis waar de bewoners worden ‘genezen’ van hun vaardigheid om magie te gebruiken. De boottocht loopt alleen iets anders dan gepland en voor je het weet ben je verstrengeld in een eeuwenoude strijd tussen Goed en Kwaad waar jij de enige bent die er een einde aan kan maken.

Is het wat?

Larian Studios is allesbehalve een groentje op het gebied van RPG’s en dat heeft ze voornamelijk laten zien met het originele Divinity Original Sin uit 2014. Hoewel Divinity Original Sin II niet veel te maken heeft met het eerste deel qua verhaal - het tweede deel speelt zich 1000 jaar later af - borduurt het wel voort op de gameplay die het heeft neergezet. Je zal een hoop tijd in Divinity Original Sin II besteden aan gevechten met mensen, monsters, demonen en ander onguur gespuis waar behoorlijk wat tactiek bij komt kijken. Zo begint het al met het samenstellen van een groep van vier avonturiers en welke ‘klassen’ je hierbij uitkiest. Een team van bijvoorbeeld alleen maar krijgers zal snel problemen krijgen, maar een gebalanceerd team van een krijger, een boogschutter, magiër en een heler zal een stuk verder komen.

Gelukkig zijn de eerste aantal karakters dat je aan jouw groep kan toevoegen flexibel. De personages kunnen elke rol aannemen waar jij om vraagt, in tegenstelling tot de vaste klassen die karakters hadden in het eerste deel. Maar zelfs met een gebalanceerd team is Divinity allesbehalve een makkelijke game waar je even doorheen loopt. Bij elk gevecht moet je goed nadenken over de mogelijkheden en de omgeving. Zo zal elektriciteit extra veel schade aanrichten tegen natte personen door een regenbui of een plas water en is het niet handig om te blijven staan naast een ton olie als een tegenstander vuurmagie gebruikt.

Een ander groot gedeelte van Divinity Original Sin II besteed je dan ook aan het praten met mensen, want op die manier is het soms ook mogelijk om uit de problemen te blijven. Een gouden tong is op zijn tijd meer waard dan het sterkste zwaard. Larian Studios heeft dan ook flink wat tijd besteed aan de conversaties in de game, met elke personage dat veel tekst tot zijn beschikking heeft. Elke zin is daadwerkelijk door een stemacteur ingesproken. Sterker nog, in de Definitive Edition zijn 150,000 woorden opnieuw ingesproken om de kwaliteit te verbeteren.

De Definitive Edition heeft daarnaast onder andere het leven iets makkelijker gemaakt voor de beginnende speler, met een uitgebreide tutorial om de basis te leren en een extra moeilijkheidsgraad, Story Mode, speciaal voor spelers die geen zin hebben in een grote uitdaging en liever van het diepgaande verhaal willen genieten. Voor mensen die een game liever met iemand anders spelen is Original Sin II ook een perfecte optie, want de game is in splitscreen met twee spelers te spelen, online met vier personen en het spel is ook te combineren door twee spelers in splitscreen te laten spelen en de overige twee online.

Helaas is de Definitive Edition niet in alle opzichten geslaagd, want de PlayStation 4-versie had af en toe wat kleine probleempjes te verduren, zoals een schommelende framerate en lange laadtijden. Hopelijk weet Larian Studios dat nog een beetje op te lappen door middel van updates. Maar een klassiek avontuur zoals Divinity Original Sin II zal je sowieso niet snel ergens anders vinden op de PlayStation 4 en Xbox One.

Plus- en minpunten

+ Klassiek, diepgaand en lang verhaal

+ Uitdagende en tactische gameplay

+ Volledig ingesproken conversaties

+ Enorm veel vrijheid en keuze

+ Geslaagde aanpassingen voor een breder publiek

+ Co-op tot wel vier spelers

- Een paar technische foutjes en lange laadtijden in de PlayStation 4-versie

Conclusie

Waar klassieke games als Baldur’s Gate en Fallout alleen zijn voor de doorgewinterde RPG-fans, daar heeft Larian Studios met Divinity Original Sin II Definitive Edition een brug geslagen tussen die doelgroep en de beginnende RPG-speler die op zoek is naar een meeslepend verhaal en bergen aan keuzevrijheid.

De Definitive Edition biedt dezelfde tactische en uitdagende ervaring waar PC-spelers vorig jaar al mee aan de slag konden gaan, maar biedt nu een extra moeilijkheidsgraad en tutorial voor beginnende spelers. Verder heeft het spel opnieuw ingesproken stukken tekst en een verbeterde derde akte. Het origineel was al een nagenoeg perfecte ervaring, dus de liefhebber zal niet snel genoeg krijgen Divinity Original Sin II Definitive Edition.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl