Videodeurbel opent deuren

De belangrijkste redenen die de ondervraagden gaven om de deur te negeren, was het niet weten wie er aan de andere kant is. Meer dan een derde van de respondenten (35%), ongeacht leeftijd of geslacht, beweerde bang te zijn om de deur te openen voor onbekende gasten of gedwongen te worden om met iemand te praten die ze niet kennen (21,5%).

Verkopers (14,8%) zijn de meest onwelkome gasten. Daarbij gaat het niet alleen om de angst te moeten praten met een verkoper, maar ook om het feit (30,7%) dat ze moeten stoppen met wat ze doen. Een vijfde (21,4%) is zelfs geïrriteerd als de bel gaat terwijl ze niemand verwachten.

Het ontvangen van pakketten (gemiddeld drie per maand) is voor de ondervraagden belangrijk. Zij wachten gemiddeld meer dan vijf en een half uur op een levering, waarbij er ook nog eens kans is op miscommunicatie met de bezorger (35,7%). En bijna een kwart (23,4%) denkt dat het bezorgbedrijf hen niet de waarheid heeft verteld over waar ze het pakket hebben achtergelaten.

Frustrerend

,,Er is niets frustrerender dan een dag vrij nemen, de hele dag wachten op de bezorging van een pakketje en vervolgens merken dat je de bel of klop op de deur hebt gemist of dat het pakket wegens onvoorziene omstandigheden niet met het busje is meegekomen. Met een videodeurbel kun je meldingen op afstand krijgen als er op de deurbel wordt gedrukt en zelfs een gesprek voeren – bijvoorbeeld om de chauffeur te vragen het pakketje op een veilige plek achter te laten - of zelfs met een buurman,” zegt Lionel Guicherd-Callin van Nest Labs.

Naast de Hello videodeurbel beweegt concurrent Ring zich ook al enige tijd op de mark van de hypermoderne deurbellen: ,,Onze missie om buurtcriminaliteit te verlagen, staat centraal in alles wat we doen bij Ring”, zegt Jamie Siminoff van Ring.

Een videodeurbel draagt bij aan de veiligheid van gebruikers en hun buurt. Van het helpen van mensen met een beperking om eenvoudiger te zien wie er voor de deur staat en daarop te kunnen reageren, tot en met het voorkomen van pakketjesdiefstal of inbraken.