Wat krijgen we nu van Apple?

Eerder vandaag lekte uit dat er drie modellen worden aangekondigd: de XS, de XS Max en Xr.

Het evenement bijwonen in het Apple hoofdkwartier is niet voor iedereen weggelegd, maar er zijn wel livestreams (bijvoorbeeld hier: https://www.apple.com/apple-events/september-2018/) en wij hebben verslaggever Lenno van Dekken die via twitter verslag doet.