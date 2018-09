Apple Watch maakt ECG

De show in het Steve Jobs Theatre in Cupertino, waar alle Apple-fans altijd reikhalzend naar uitkijken, werd traditiegetrouw geopend door ceo Tim Cook. Hij trapte af met de Apple Watch Series 4.

Het horloge is nog steeds rechthoekig maar wel volledig opnieuw ontwikkeld en en ontworpen om gezondheid op geavanceerde nieuwe manieren te beheren. Het display is meer dan dertig procent groter en naadloos geïntegreerd in de dunnere, kleinere kast, terwijl de nieuwe interface meer informatie en details biedt. Nieuw is een elektrische hartslagsensor die een hartfilmpje (ecg) kan maken en de app die er een keurig rapport in pdf voor je dokter van maakt.

Het horloge is verkrijgbaar in twee maten, 40 mm en 44 mm. De speaker is 50 procent luider en geoptimaliseerd voor telefoongesprekken en de microfoon heeft een andere plaats gekregen om echo te verminderen. De chip (S4) is ook nieuw en levert tweemaal de huidige snelheid zonder invloed te hebben op de batterijprestaties.

Valdetectie

Het horloge heeft ook valdetectie. Door het traject van de pols en de impactversnelling te analyseren, geeft Apple Watch de gebruiker een waarschuwing na een val, die kan worden genegeerd of gebruikt om de hulpdiensten te bellen. Na zestig seconden bewegingloosheid worden de hulpdiensten automatisch gebeld en wordt er een bericht met de locatie verstuurd aan contactpersonen voor noodgevallen.

Apple Watch Series 4 (GPS) is verkrijgbaar vanaf €429. De watch met eSim is nog niet in Nederland verkrijgbaar, omdat de providers in Nederland dit nog niet aanbieden.

IPhones

Er komen drie nieuwe iPhones op de markt. Twee duurdere exemplaren (Xs en Xs Max) en de goedkopere Xr. Allen zijn rekenwonders en hebben de nieuwe A12 Bionic chip ingebouwd.

Philip Schiller introduceerde de nieuwe iPhones van Apple, de Xr, Xs en Xs Maxin het Steve Jobs Theater in Cupertino Ⓒ REUTERS

De Xs en Xs Max hebben het grootste (respectievelijk 5.8 en 6.5 inch) en beste scherm (OLED) ooit en daarnaast een dual camera systeem. De batterij van beide toestellen gaat iets langer mee. Dankzij de chip met ’neural engine’ zijn er op het gebied van fotografie spectaculaire mogelijkheden zoals het naderhand aanpassen van de scherptediepte.

Dankzij smart HDR levert de nieuwe iPhone meestal een uitstekende foto. Ook in moeilijke situaties. iPhone XS en iPhone XS Max zijn verkrijgbaar in een spacegrijze, zilverkleurige en de nieuwe goudkleurige uitvoering met een capaciteit van 64 GB, 256 GB en 512 GB. De prijzen beginnen bij respectievelijk €1159 en €1259, maar als je echt los wilt tel je voor de duurste iPhone 1659 euro neer.

