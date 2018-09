Review: Overcooked 2

Of je nu kunt koken of niet: spring de keuken in, want Overcooked 2 is mogelijk de multiplayer belevenis van het jaar.

Wat is het?

In Overcooked 2 beman je samen met maximaal drie vrienden een keuken. Dat kan zowel gezellig samen op de bank of online. Iedereen die ooit in de horeca gewerkt heeft, weet dat het een vrij hectische baant kan zijn en in Overcooked 2 wordt die chaos lekker overdreven. Goed teamwerk is dus vereist om alles vredig af te handelen. Zit je niet met je medespelers op één lijn, dan loopt alles in de soep.

Gelukkig is de basis van Overcooked 2 gemakkelijk onder de knie te krijgen. De game is heel toegankelijk voor nieuwe spelers met maar een paar knoppen om te onthouden. Ideaal dus als je een avondje samen wilt spelen met vrienden die zich misschien minder bezighouden met gamen. Toch zul je zeker de nodige vaardigheden moeten bezitten om alles uit Overcooked 2 te halen, want de game maakt het je er niet makkelijk op.

Keukens leiden hun eigen leventje. Ieder level wordt op een andere manier volledig op zijn kop gezet. Zo komen er keukens voorbij in een hete luchtballon waarbij delen van de keuken in verschillende mandjes zitten. Of wat als de oven onderdeel is van een mijnkarretje dat door het level rijdt? Probeer dan nog maar eens op tijd daar te komen voordat je keuken afbrandt.

Overcooked 2 is aangevuld met de mogelijkheid om met eten te gooien en dat maakt een wereld van verschil met het eerste deel. De bezigheden in de keuken gebeuren hierdoor nog sneller, maar wordt daardoor ook chaotischer. Met een beetje oefening gooi je ingrediënten van de ene kant van de keuken rechtstreeks de pan in. Dat scheelt je toch weer mooi een paar meter lopen. Richt je net een beetje scheef dan vliegt het eten misschien wel de prullenbak in. Goed oppassen dus!

Is het wat?

Heb je de mogelijkheden van Overcooked 2 een beetje onder de knie, dan zul je al snel de charme van de game ontdekken. Na ieder level wil je meer, en alles minder dan een perfecte score is onacceptabel. Voordat je het doorhebt ben je al door de verhaalmodus van de game heen, want Overcooked 2 is zo verslavend dat je gretig blijft doorgaan. Het is dan ook jammer dat de game relatief kort is. Natuurlijk kun je levels gewoon blijven herspelen om betere scores neer te zetten, maar de hunkering naar meer gekke levels blijft aanwezig.

De verschillende keukens zijn een genot om te ontdekken. Ieder level weer word je in een bizarre situatie gedumpt en moet je er het beste van maken. Levels zijn erg dynamisch en je zult in het moment moeten handelen om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Er zijn zelfs levels die het concept compleet omgooien. Stil zitten is simpelweg geen optie.

Al is Overcooked 2 een tikkeltje makkelijker dan zijn voorganger, waar de keukens iets minder absurd waren. Waar je in het origineel levels vaker kon spelen op jacht naar de hoogste score is dat in deel twee niet nodig. De highscores waar je naartoe werkt zijn namelijk lager. Bij lastigere levels speel je deze hooguit twee keer voordat je alle drie de gouden sterren ziet verschijnen.

Het haalt de bereidheid om de game nog een keer op te starten omlaag, maar het neemt niet weg dat de gameplay ontzettend vermakelijk is. Vooral met goede vrienden is het iedere minuut genieten. Binnen een paar seconden ontstaat er een lekkere flow waarin iedere kok zijn eigen rol heeft. De game heeft perfect door hoe je een groep moet laten samenwerken en doe je dat goed dan word je beloond met hoge scores. Speel Overcooked 2 daarom ook echt met minimaal één partner (de game kan met vier mensen gespeeld worden), want in je eentje laat je de sterkste punten van de game aan je voorbij schieten.

Plus- en minpunten

+ Samenwerken wordt beloond

+ Onwijs verslavend

+ Makkelijk onder de knie te krijgen

+ Dynamische keukens

- Korte game

- Makkelijker dan zijn voorganger

Conclusie

Ben je nog opzoek naar een game die je samen met vrienden kunt spelen dan is Overcooked 2 de perfecte keuze. Je haalt tientallen leuke levels in huis waar je met veel genot van kunt smullen. De game is ontzettend verslavend en door de simpele besturing voor iedereen toegankelijk. Je weet achteraf ook meteen wie van je vrienden je kunt vertrouwen in een stressvolle situatie en wie volledig in paniek raakt.

Een perfecte ervaring is het misschien ook weer niet, maar je hoeft er niet aan te twijfelen dat je veel plezier gaat beleven in de knotsgekke keukens van Overcooked 2. Verzamel dus wat vrienden, zet je koksmuts op en koken maar!

Deze review is in samenwerking met XGN.nl