Wat is het?

Al in 1996 was Lara Croft, een vrouwelijke versie van Indiana Jones, voor het eerst te bewonderen. In 2013 blies uitgever Square Enix de reeks nieuw leven in met een realistischere Lara in de hoofdrol. Dat was een gewaagde stap. Want als je Lara realistischer wilt maken, ontkom je er niet aan om haar voorgevel in te tomen en haar taille uit te rekken. Juist dat uiterlijk was een belangrijke reden voor haar populariteit.

Gelukkig pakten de cosmetische ingrepen goed uit. Vrouwelijke gamers waren ronduit enthousiast, en mannelijke gamers bleken minder seksistisch dan gevreesd. Van het eerste deel verscheen dit jaar zelfs een bioscoopversie.

Meteen daarna verschijnt nu het sluitstuk van de ‘nieuwe’ Tomb Raider-reeks. Aan ambitie is er geen gebrek. Lara Croft is in Shadow of the Tomb Raider beter voorbereid op gevaar dan ooit. Voor het verhaal werd Jill Murray ingevlogen, die eerder onder meer Assassin’s Creed IV onder haar hoede nam.

Deze game speelt zich volledig af in Zuid-Amerika, waar Lara op historische objecten jaagt terwijl de godvrezende doch knetterleipe organisatie Trinity haar een kopje kleiner wil maken. Intussen dreigt een totale apocalyps omdat Lara abusievelijk één object te veel heeft buitgemaakt.

Is het wat?

Na twee heel goede delen wilde Square Enix in dit sluitstuk vooral voortborduren op het succes. Verwacht dus veel geklauter, prachtige vergezichten en de onvermijdelijke gevechten met haar erfvijand Trinity. Wie zich vermaakt heeft met de vorige delen, zal zeker niet teleurgesteld zijn.

Dat betekent wel dat iedereen die stiekem had gehoopt op een vernieuwde Lara Croft, bedrogen uitkomt. Goed, met de verhaallijn is niks mis en het feit dat Lara volwassener is, zorgt voor spannendere actie. Maar het zou erg veel eer zijn om de keuzes van de makers als origineel te bestempelen.

Ⓒ Square Enix

De meest opvallende keuze is om Lara meer begrip te laten tonen voor de inboorlingen. De speler wordt aangemoedigd om haar zoveel mogelijk met mensen te laten praten. Daarmee zou het minder controversieel moeten lijken dat een rijke, blanke westerling een heel continent leegplundert, menen de makers.

Tegelijkertijd moeten we ook niet te moeilijk doen. Het spel blijft spannend en op momenten ronduit leuk (hint: er zijn lama’s). Daarnaast blijven de puzzels natuurlijk een uniek onderdeel van deze prachtige reeks.

Voor het eerst hebben de makers de moeilijkheidsgraad van puzzels losgekoppeld van die voor de verhaallijn. Dat lijkt een juiste keuze. Niet iedereen heeft nu eenmaal even veel met puzzels. (Alhoewel, wie speelt Tomb Raider als hij daar een hekel aan heeft? Doe uzelf een plezier en maak de puzzels zo moeilijk mogelijk.)

Wie zo snel mogelijk door de verhaallijn wil lopen, kan ongeveer 40% van de game overslaan. Daarmee verspeel je wel punten die zijn om te wisselen voor vaardigheden. Die helpen bijvoorbeeld in het gevecht, of bij het vinden van artefacten.

Ⓒ Square Enix

Plus & min

+ De meedogenloosheid van Lara Croft siert haar wel.

+ Aparte moeilijkheidsgraden voor puzzels en de verhaallijn zijn een uitkomst voor de minder ervaren gamer die wel op zoek is naar een uitdaging.

+ Op alle platforms tegelijkertijd beschikbaar. De vorige verscheen eerder exclusief op Xbox One.

- Als we heel eerlijk zijn, borduurt de game wel heel veilig voort op Rise of the Tomb Raider uit 2015.

Conclusie

Shadow of the Tomb Raider is een fraai slot van een buitengewoon fraaie trilogie, dat garant staat voor talloze uren aan speelplezier. Na 25 uur (men zou bijna denken dat uw verslaggever fan is), was pas driekwart van de game afgevinkt. Verplichte kost dus voor fans, en eigenlijk ook voor de twijfelaars. U moet maar denken: een goedkopere en vermakelijkere oppas voor de herfstvakantie is moeilijk te vinden.