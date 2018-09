Veelbekeken YouTube-kanaal verkocht

Little Baby Bum plaatst geanimeerde filmpjes van kinderliedjes. Elke week worden er een paar nieuwe filmpjes geüpload. Een daarvan, een compilatie, is in vier jaar tijd 2,1 miljard keer bekeken en is daarmee een van de populairste YouTube-filmpjes ooit. Het account, dat in 2011 is aangemaakt door een Brits echtpaar, staat in de top tien van meest bekeken kanalen op YouTube. Het is ongeveer even groot als het kanaal van zanger Justin Bieber.

De nieuwe eigenaar is de studio Moonbug. Die is opgezet door een paar mensen die voortkomen uit onder meer Walt Disney. De studio wil met Little Baby Bum de stap naar 'ouderwetse' televisie maken. Ook moeten er series komen over de figuren in de filmpjes. Daarnaast willen ze meer filmpjes per week plaatsen.