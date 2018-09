Dota 2 breekt record met prijzenpot

De pot voor de Dota 2 International wordt grotendeels gevuld door amateurspelers over de hele wereld. Van elke aankoop in de game gaat een kwart van het bedrag naar de pot. Met miljoenen gebruikers kan dat aardig oplopen. De pot sluit over een paar weken, vlak voor het toernooi.

Het WK wordt van 7 tot en met 12 augustus gehouden in Seattle. De achttien beste teams van over de hele wereld komen dan tegen elkaar uit. Een van die teams, het TNC Pro Team uit Azië, wordt gecoacht door de Nederlandse Muriel Huisman, alias Kipspul.

De Dota 2 International werd vorig jaar gewonnen door een Chinees team. De vijf professionele gamers kregen 9,14 miljoen dollar mee, oftewel ruim 1,8 miljoen dollar per persoon.