Strange Brigade Review

Strange Brigade is een te gekke co-op shooter met een Egyptisch sausje en van kwaliteit die alleen Rebellion ons kan geven. De game weet je bijzonder goed te vermaken als je er met een groepje vrienden op uit trekt, maar in je eentje is er een stuk minder lol te beleven.

Wat is het?

Strange Brigade neemt ons mee naar het Egypte van de jaren ’30. De boosaardige heksenkoningin Seteki is opgestaan uit de dood en ze is behoorlijk pissig. Logisch ook als je vierhonderd jaar geleden te grazen bent genomen door de lokale bevolking en in een naamloze tombe bent opgesloten. Maar om dan op te staan met het idee dat je de hele wereld gaat vernietigen gaat misschien wat ver. Gelukkig is er de Strange Brigade. Een team van vier ontdekkers die met een Zeppelin op pad zijn om Seteki te stoppen.

Het is een verhaal dat niet veel diepgang kent, maar de manier waarop het verteld wordt, dient maar één doel: het aan elkaar knopen van de verschillende levels. Dat doet de game op een hele vermakelijke manier met vintage jaren ’30 filmpjes waarin alles voor de start van een level verteld wordt door een grappige verteller. Spelers kruipen vervolgens in de huid van een van de vier beschikbare avonturiers en komen gedurende negen hoofdstukken telkens een stukje dichterbij de furieuze heks. Onderweg komen ze op allerlei verschillende locaties.

Zo komen spelers in een vallei met uitzicht op oude tempels, maar ook in een grot waar piraten huis hebben gehouden. In alle levels is het nodige aan puzzels te vinden. De sfeer die de levels ademen doen aan de avonturen van Indiana Jones denken, ware het niet dat je telkens druk bent met het uit de weg ruimen van complete legers aan vijanden.

Al vanaf het eerste level stuurt Seteki haar volgelingen, waaronder mummies, minotaurussen en meer Egyptisch gespuis, massaal op je af. Dus moet je alles op alles zetten om ze uit te schakelen. Dit kun je doen door ze simpelweg dood te schieten met de vele wapens die de game bevat, maar je kunt ook de vallen inzetten die de game rijk is. Iets wat in sommige gevallen veel effectiever blijkt te zijn.

Is het wat?

Zodra de vijanden de vallen in lopen kun je een schakelaar beschieten waarna de tegenstanders bijvoorbeeld gespiesd of in brand gestoken worden. Het is origineel in het begin van de game, maar na verloop van tijd merk je dat hier meer afwisseling in had mogen zitten. Toch is dit geen storende factor van de game, want Strange Brigade maakt dit meer dan goed door de variatie wel in de verschillende vijanden aan te brengen.

Deze variatie komt ook naar voren in de baasgevechten die de game rijk is. Elk level wordt afgesloten met een baasgevecht en die gevechten worden naarmate de game vordert steeds pittiger en groter. Het feit dat je zelf ook met de game meegroeit doordat je in ieder level geld verdient en daarmee wapens vrij kunt spelen en kunt verbeteren doet ook wonderen. De game blijft hiermee vermakelijk van het begin tot het eind.

Tenminste, als je de game met vrienden speelt. Strange Brigade is namelijk een game die duidelijk om de multiplayer modus draait. Samen spelen is geen must, maar als je dit doet haal je alles uit de game wat erin zit. Als je alleen speelt is het avontuur een stuk minder vermakelijk. Je mist dan de helft van de humor in het spel, zoals wanneer een medespeler dood gaat en in een sarcofaag opgesloten wordt. Dan valt het ijzersterke coöperatieve element duidelijk minder op.

Plus- en minpunten

+ Zeer vermakelijk in co-op

+ Grappige manier van vertellen

+ Veel variatie in vijanden

+ Originele baasgevechten

- In je eentje lang niet zo leuk

- De vallen hadden gevarieerder gemogen

Conclusie

Strange Brigade is gemaakt om coöperatief te spelen. De verhaallijn, verdeeld over negen hoofdstukken, houdt je minimaal tien uur zoet en daarnaast is er nog de mogelijkheid om alles in een Score Modus te spelen. Los van het verhaal kent Strange Brigade nog een Horde modus, waarin je hordes vijanden moet verslaan. Ondanks dat Strange Brigade misschien niet de smoel heeft van een blockbuster, is dit een game die jou en je vrienden urenlang kan vermaken. Het is het dan ook zeker waard om op avontuur te gaan in de oude Egyptische setting met wat vrienden!

Deze review is in samenwerking met XGN.nl