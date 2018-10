AH to go maakt kassaloos winkelen mogelijk

Voor het kassaloos winkelen moeten klanten met een speciaal pasje een kaartje bij het schap scannen. Het bedrag wordt automatisch afgeschreven. Het zogeheten ’tappen’ is ook mogelijk met een Android-telefoon. Andere besturingssystemen als iOs en Windows volgen later.

Technologie

Het is volgens de super voor het eerst dat er zoiets in Europa mogelijk is. Een woordvoerster vergelijkt het systeem met de kassaloze Amazon Go-winkels in de Verenigde Staten. Maar Amazon maakt daarbij vooral gebruik van camera’s. Bij AH to go gaan de automatische betalingen via technologie van CM.com, een platform voor onder meer berichten, bellen en betalingen.

Albert Heijn was al een tijdje bezig met de voorbereidingen. In december vorig jaar begon de super met een proef in de AH to go in het hoofdkantoor van moederbedrijf Ahold Delhaize in Zaandam.

Het is de bedoeling dat er op termijn in alle circa tachtig AH to go-winkels geen kassa meer nodig is. De vernieuwing betekent overigens niet dat de kassa’s uit de filialen verdwijnen. Voorlopig blijft ook de ouderwetse manier van afrekenen gewoon mogelijk.