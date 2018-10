Review: Marvel’s Spider-Man

De game geeft je een typisch Spider-Man gevoel, maar is er genoeg variatie om het spel lang interessant te houden?

Wat is het?

Van alle Marvel-superhelden is Spider-Man bij uitstek de meest populaire. Wanneer de begaafde scholier Peter Parker gebeten wordt door een radioactieve spin, krijgt hij plotseling allerlei spinnenkrachten. Bovennatuurlijke kracht, aan muren kunnen plakken en verhoogde zintuigen die bekend staan als zijn Spidey Sense. Sinds het personage werd geïntroduceerd in de jaren ‘60 staat hij met kop en schouders boven collega’s Iron Man, Captain America en Thor.

Dit komt mede door de herkenbaarheid van Peter Parker en zijn alter-ego Spider-Man. Naast zijn heldhaftige taferelen krijgt Parker steevast te maken met problemen in zijn persoonlijke leven, die zich altijd weer weten te verstrikken in het web van zijn superheldenleven.

In Marvel’s Spider-Man op de PlayStation 4 is dit niet anders, al geeft de game een twist aan het bekende verhaal van Spider-Man. De meeste films en games richten zich op de origine van het personage en waarom hij besluit misdaad te gaan bestrijden. Insomniac Games, makers van de game, hebben wijselijk besloten dit over te slaan.

De meeste mensen zijn tenslotte al bekend met Spider-Man. In plaats daarvan volgen we Peter Parker in zijn achtste jaar als de superheld. Hij is net klaar met zijn opleiding en werkt op dat moment in een laboratorium onder Dokter Otto Octavius. Wanneer een nieuwe superschurk verschijnt in New York, moet Spider-Man zijn leven als superheld zien te balanceren met zijn persoonlijke problemen.

Is het wat?

Spider-Man staat bekend om de slierten web die hij gebruikt om in een razend tempo door de straten van New York te slingeren. Met simpele knoppencombinaties maak je salto’s, sprongen, koprollen en pirouettes. Mocht je toch stil komen te staan door een foutje, dan ben je door de makkelijke besturing zo weer aan het slingeren. Manhattan, het eiland waar je doorheen slingert, wordt met een indrukwekkend oog voor detail weergegeven. De straten zijn druk bruisend, gebouwen zijn gedetailleerd en de verschillende tijden van de dag (zoals zonsondergang) zorgen voor prachtige beelden.

Slingeren is een belangrijk element, maar het tweede grote element van Marvel’s Spider-Man kunnen we niet vergeten: het vechten. Je bent vrij om te bepalen hoe je de schurken benadert. Kies je voor een stille benadering of ga je ze met veel bombarie allemaal te lijf? Je krijgt toegang tot gadgets die tegenstanders kunnen elektrocuteren of ze in de lucht laten zweven. In de tussentijd springt Spider-Man van muren af, glijdt hij onder voeten door van diverse vijanden en mept hij ze de lucht in om ze vervolgens tegen de grond aan te rammen. Door deze vrijheid en variatie wordt het nooit saai.

Gelukkig is het verhaal van Marvel’s Spider-Man meer dan genoeg reden om je aan de televisie vast te kluisteren. Vooral de stukken als Peter Parker (en dus niet Spider-Man) geven de game wat meer verdieping. En dit zorgt er uiteindelijk voor dat je gedurende de game steeds meer gehecht raakt aan de personages en de gebeurtenissen des te beter aankomen. Richting het einde van het verhaal leef je mee met Peter Parker en als het verhaal eenmaal afgelopen is ben je een emotioneel wrak. Precies zoals het hoort!

Jammer genoeg is niet alles rozengeur en maneschijn voor Marvel’s Spider-Man. Dit heeft vooral te maken met de zij-activiteiten die je door de stad heen kan doen. Ze zijn in grote getale aanwezig, maar de daadwerkelijke activiteiten zijn alles behalve inspirerend. Denk aan torens die geactiveerd moeten worden of drones die gevangen moeten worden.

In vergelijking met de rest van de game komt dit over als activiteiten om je bezig te houden en die verder weinig bijdragen aan de speelervaring. Wel krijg je door het voltooien van deze activiteiten punten die je weer in upgrades voor Spider-Man kan steken, dus het mes snijdt aan twee kanten. Toch zouden de activiteiten een stuk beter kunnen.

Plus & min

Rondslingeren voelt fantastisch aan

Spider-Man waardig verhaal

Ontzettend veel variaties in de gevechten

New York prachtig weergegeven

Saaie zij-activiteiten

Conclusie

Marvel’s Spider Man is niet alleen een technisch hoogstandje, ook alles er omheen past precies. De game heeft een meeslepend verhaal, verslavende gameplay en genoeg variatie om het spel op geen enkel moment saai te maken. De activiteiten die je naast het verhaal doet zijn wat minder spannend, maar dat mag de pret verder niet drukken. Zet dus je arachnofobie opzij en geef Marvel’s Spider-Man een kans, want voor deze spin hoef je niet bang te zijn.