Life is Strange 2: Episode One – Roads

In deel 2 wordt een nieuwe weg bewandeld, een die intrigeert tot op het bot. Al worden de personages uit deel één wel een klein beetje gemist.

Wat is het?

Life is Strange 2 is een nieuw deel in de Life is Strange serie van Dontnod Entertainment, waarbij altijd een meeslepend verhaal ten tonele wordt gebracht. In etappes. Waar een tv-serie als Game of Thrones leunt op het succes van elke keer een cliffhanger afleveren, gebeurt dat met de Life is Strange serie ook. Want voordat een compleet spel in de winkels wordt neergelegd (zoals een seizoensbox van Game of Thrones), worden er eerst meerdere losse afleveringen afgeleverd. Iets wat ontwikkelaar Telltale Games in het begin geen windeieren legde en waar Dontnod goed vanaf gekeken heeft.

In 2015 leerden gamers Max kennen: een tienermeisje uit Arcadia Bay met bepaalde krachten. Zij was de hoofdrolspeelster in Life is Strange. Met een fotocamera in de hand ontdekt ze haar school en omgeving en alles daarvan in de buurt. Wat handig is, want van het een op het andere moment wordt een klasgenoot, Rachel, vermist. Samen met hartsvriendin Choe beleven de twee heel wat avonturen. In 2017 kwam Life is Strange: Before the Storm uit: een game waarin niet Max de hoofdrol vervult maar Chloe én Rachel. De game was dan ook een voorloper van Life is Stange (deel 1).

Hoewel veel mensen gehoopt hadden dat een nieuwe Life is Strange nieuw licht zou werpen op een van deze dames is dat niet het geval. In de spotlight van Life is Strange 2 staan geheel nieuwe mensen. Onder de knoppen krijg je twee Mexicaanse jongens Sean (16 jaar) en Daniel (9 jaar) die een keihard leven in Seattle moeten ontvluchten. Episode 1, Roads, is net verschenen en de komende maanden zullen nog vier spannende avonturen uitgebracht worden.

Is het wat?

De eerste episode begint iets wat ongeloofwaardig en zelfs een tikkeltje cliché. Spelers kijken hoe de jonge Sean een beetje worstelt met zijn gevoelens voor een meisje en hoe hij zich klaar maakt voor een feestje. Na een tas gepakt te hebben vol chips, drankjes en een condoom, vraag je je even af waarom seizoen 2 aftrapt met zo’n saai personage én waarom Chloe of Rachel nergens te bekennen zijn. Neem één ding aan: al gauw neemt de game een wending, beland je als speler in een achtbaanrit vol met emoties en denk je geen een keer terug aan die dames.

Wat dat betreft levert Dontnod vuurwerk af van de bovenste plank. Een confrontatie tussen Daniel en een politie-agent loopt compleet uit de hand en heeft zelfs catastrofale gevolgen. Als speler neem je Sean onder de knoppen en één ding is duidelijk: hij zal vluchten met zijn broertje. Wat ontpopt is een roadtrip van Seattle richting Puero Lobos in Mexico. Terug naar de roots van de jongens.

Het belooft een gevaarlijke en een zeer fascinerende reis te worden. Niet alleen omdat de oermens in gamers tot leven moet komen en je soms het gevoel hebt zelf de hoofdrol te spelen in Expeditie Robinson (je moet overleven in de natuur), maar ook vanwege ineressante thema’s. Life is Strange 2 laat goed zien hoe mensen van een andere ras, in dit geval kids met Mexicaans bloed, flink uitgekotst worden door lokale Amerikanen. Als speler kun je niet anders dan medelijden hebben waardoor het zeer interessant is om keuzes te maken tijdens dialogen én puzzels op te lossen in fascinerende scènes. Episode 1 staat bol van actievolle momenten en de chemie tussen de twee broers is ontzettend geloofwaardig.

Plus- en minpunten

+ Interessante hoofdpersonen

+ Prachtige soundtrack

+ Spannende momenten

Heel even mis je de personages van eerder

Conclusie

Hoewel de roadtrip maar kort duurt met iets meer dan twee uur op de teller, is de sfeer meteen raak. Sean en Daniel zijn twee toffe broertjes die op elkaar zijn aangewezen en die je als speler beter wil leren kennen. Achtervolgd door het Amerikaanse systeem en veel foute mensen, moet de grens van Mexico gehaald worden voor een veilig onderkomen. Of dit gaat lukken is de vraag.

Episode 1 heeft in ieder geval genoeg spannende ingrediënten getoond waar de komende episodes op kunnen voortborderen. Max, Rachel of Chloe mis je heel eventjes, maar na 30 minuten in Life is Strange 2 ben je alleen maar bezig met de nieuwe personages en een nieuw spannend verhaal. Een verhaal dat nu al bijzonder veel impact maakt en door een fantastische soundtrack weinig emoties onberoerd zal laten.