Review: Assassin’s Creed Odyssey

De game weet bekende en frisse elementen uit de reeks op een sterke manier te combineren, wat resulteert in een gigantische game boordevol activiteiten om te beleven. Door die ambitieuze aanpak kent de titel zeker wat schoonheidsfouten, maar dat mag de pret niet drukken.

Wat is het?

Wie al iets langer meeloopt in de wereld van de games, heeft ongetwijfeld wel eens gehoord van de Assassin’s Creed-reeks De interactieve geschiedenislessen die uitgever Ubisoft al sinds jaar en dag uitbrengt, brengen je als speler telkens naar een andere wereld uit de geschiedenisboeken om te verkennen. Waar eerder Italië, Engeland en Egypte de revue passeerden, is het in Assassin’s Creed Odyssey tijd om het Griekenland ten tijde van de Peloponnesische Oorlog beter te leren kennen.

Aan het begin van je avontuur kies je of je met een mannelijk of vrouwelijk personage (Alexios dan wel Kassandra) wilt spelen en daarna word je meteen aan het werk gezet. Als huurling vecht je in diverse Griekse gebieden en sta je aan de zijde van de hoogste bieder, totdat je stuit op een geheimzinnige sekte die gevaarlijker blijkt dan alles wat je ooit getrotseerd hebt. Zoals de titel van de game al een beetje prijsgeeft, is de grote troefkaart binnen het nieuwste deel in de serie dat je als speler een persoonlijk gevormd verhaal beleeft.

In de game maak je keuzes tussen dialogen die gehouden worden met andere karakters. Daarbij krijg je soms moeilijke beslissingen te verwerken die een impact hebben op de verdere progressie in de game. Daardoor voelt niets voorspelbaar en kun je je opmaken voor een actievol avontuur boordevol plottwisten en memorabele momenten.

Ook het verkennen van de wereld is een groot onderdeel binnen de game en op dat gebied weet het digitale Griekenland van Odyssey te overtuigen. Het maakt niet uit waar je je begeeft, er is altijd wel wat te beleven. Daarbij kunnen veel activiteiten bekend voorkomen. De basis van de game kent veel gelijkenissen met diens voorganger Assassin’s Creed Origins. Zo is het vechtsysteem uit de vorige game terug van weggeweest, waarbij timing cruciaal is. Verder is het bootvaren uit vorige Assassin’s Creed games ditmaal meer prominent aanwezig en maak je niet alleen te land, maar ook ter zee genoeg veldslagen mee.

Is het wat?

Tel al het bovenstaande bij elkaar op en je krijgt een Assassin’s Creed game die enerzijds enorm fris aanvoelt, maar tegelijkertijd veel gelijkenissen kent met eerdere avonturen. Het is duidelijk zichtbaar dat Ubisoft verder is gaan bouwen op de succesvolle nieuwe basis die vorig jaar menig gamer wist te imponeren. Zodoende voelen veel elementen vrij rap weer bekend aan. Het vechten is wederom uitdagend en vereist precieze timing om als winnaar uit de bus te komen. Het grootste verschil hierbij is dat je ditmaal geen schilden bij je kunt dragen, waardoor je afhankelijk bent van je eigen talent.

De verdere kern van Odyssey is eveneens bekend terrein. De nieuwste Assassin’s Creed is wederom een role-playing game in hart en nieren, wat inhoudt dat je jouw karakter in level laat stijgen door vijanden te verslaan en opdrachten te voltooien. Datzelfde level bepaalt tevens hoe makkelijk of moeilijk een bepaalde uitdaging is en vormt dus de rode draad. Het kiezen van de juiste wapens, vaardigheden en bepantsering speelt een grote rol en zodoende vorm je niet alleen je eigen verhaal, maar creëer je naarmate je vordert ook je eigen unieke karakter.

Het is dan ook goed om te zien dat je alle ruimte krijgt om jouw karakter optimaal te laten groeien. Want naast de primaire verhaalmissies, die je tal van opdrachten laten doen, is er ook genoeg optioneel speelplezier terug te vinden in het spel. Help arme inwoners met hun dagelijkse problemen, verken oude ruïnes en jaag op grote schatten, strijd tegen de sterkste krijgers in de arena. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het is mogelijk om te ondernemen.

Dat Assassin’s Creed Odyssey een game van proportie is, is ondertussen wel duidelijk gemaakt. Helaas komen er met zo’n groot avontuur ook de nodige schoonheidsfoutjes om de hoek kijken en ook Odyssey ontkomt hier niet aan. Zo zijn de ingesproken stemmen van wisselende kwaliteit, van overtuigend tot ronduit martelend. Daarbij is de gezichtsmimiek van de meeste karakters in de game ook niet iets om over naar huis te schrijven. En momenten waarop een missie niet goed laadt of opdrachten die niet voltooid kunnen worden kun je ook missen als kiespijn.

Vaak helpt een korte reset wel bij het oplossen van dergelijke problemen, maar het zijn toch momenten waarop je uit de spelervaring wordt getrokken. En als juist die ervaring zo sterk is uitgediept als hier het geval is, dan valt het des te meer op wanneer het fout gaat.

Plus- en minpunten

+ Uitdagende gameplay die je zelf kunt vormen

+ Griekenland prachtig in beeld gebracht

+ Dialoogkeuzes die impact hebben

+ Stampvol met content

- De nodige schoonheidsfoutjes

Conclusie

Dat neemt niet weg dat Assassin’s Creed Odyssey als geheel weet te imponeren en vooral overweldigend aanvoelt. De game weet een solide kern neer te zetten van oude en nieuwe elementen en verweeft die op succesvolle wijze met de rijke historie van het oude Griekenland. Het beleven van een verhaal waarbij je zelf een dikke vinger in de pap hebt, is daarbij de grootste toevoeging en die is met vlag en wimpel geslaagd.

Daarbij is de gameplay om door een ringetje te halen. De game biedt uitdaging: het vechten is heerlijk om te ondernemen en het bootvaren zorgt voor ouderwets plezier. De vele activiteiten die de game rijk is zijn bovendien divers en bieden uren aan extra gameplay. Enkel de schoonheidsfouten die toch aardig aanwezig zijn op sommige momenten weten de illusie soms te doorbreken. Desalniettemin weet Ubisoft met Odyssey een dijk van een game neer te zetten waar elke fan van het genre zijn vingers bij aflikt.

