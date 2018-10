Nog een camera erbij: De Samsung A9 heeft er vier

Camera’s zijn waar het om draait in smartphones, en dat is ook precies waarom de Samsungs A9, het nieuwe vlaggenschip in zijn A-serie, niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 camera’s op een rijtje heeft. „Social media staan centraal voor millennials, de doelgroep waar we ons met deze telefoon op richten”, aldus Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland tijdens een korte presentatie van de telefoon voor Nederlandse journalisten. „Je ziet het aan de opkomst van Instagram. Mensen willen fotograferen, delen en vooral niets missen. Als we kijken welke hashtags het meest gebruikt worden, zijn travel en nightlife. Dat is ook het idee achter deze camera.”

Groothoeklens

Op het apparaat heeft dat geresulteerd in een speciale 120 graden groothoeklens voor landschappelijke plaatjes, een aparte camera voor een lekker dramatisch bokeh-effectje (de vage achtergrond achter bij een portretfoto), een hoofdcamera met 24 megapixel die in de traditie van Samsung uitblinkt onder donkere lichtomstandigheden en een exemplaar voor veraf, die via optische zoom een object twee keer dichterbij kan halen.

Voor de A9, die in november uitkomt, komt Samsung deze maand al met de eerder aangekondigde A7, een nieuw goedkoper model in de middenklassenlijn die de A-serie is, die net als de A9 een mooie glazen behuizing heeft. Die doet het zonder de telelens en torst zo drie cameralenzen op zijn rug. Ook de telefoons in het goedkoopste segment zijn onlangs vernieuwd met de in kunststof gevatte J4+ en de J6+ die eveneens deze maand het licht zien. De J4+ heeft op zijn achterkant een 13 megapixel camera hebben op de achterkant, de J6+ zet daar nog een 5 megapixelcamera’tje naast om extra diepte in foto’s te brengen.

Adviesprijzen:

Samsung A9: €599

Samsung A7: €349

Samsung J6+:€239

Samsung J4+: €189