Review: Call of Duty Black Ops 4

Wat meteen opvalt is dathet gebruikelijke verhaal (de campaign)wat je alleen kunt spelen vervangen is voor een gloednieuwe modus, maar of dat een goede keuze is valt nog te bezien.

Wat is het?

Call of Duty Black Ops 4 is het nieuwste deel in de serie schietspellen die al sinds 2003worden uitgebracht. Van de Tweede Wereldoorlog tot de verre toekomst, Call of Duty heeft het allemaal uitgebreid behandeld en met Black Ops 4 komt de nabije toekomst weer aan bod. Je zult dit alleen niet merken door middel van een verhalende “campaign”, want Black Ops 4 is de eerste Call of Duty die geen eigen verhaallijn voorschotelt. Het schietspel richt zich op drie verschillende manieren om online samen met anderen te spelen of juist om het tegen ze op te nemen en datzorgt voor een gevarieerd aanbod.

Zo kun je het in de standaard multiplayer opnemen tegen vrienden of vreemden in matchesmet twaalf personen op een selectie nieuwe en bekende maps. Zoals gebruikelijk zijn de maps klein en compact, waardoor je alleen maar sneller andere mensen tegenkomt om af te schieten. Voordat je de strijd aangaat kun je nu alleen wel eerst uitgebreid voorbereiden dankzij de terugkeer van het Pick-10 systeem. Hierdoor kun je tot in de puntjes bepalen hoe wapens en krachten je gaan helpen in de strijd, maar dat is niet de enige verandering. In plaats van dat je levenspunten automatisch terugkeren moet je dit nu zelf doen met een oplaadbare EHBO-kit die je standaard bij je hebt.

De tweede manier van samen spelen komt in de vorm vande grootste Zombies-modus die Call of Duty ooit gezien heeft. Hierin moet je het met maximaal vier personenopnemen tegen hordes aan ondoden, maar wel met een aantal vernieuwde elementen. Zombies heeft namelijk ook een voorbereidend element gekregen, waardoor je tactischer kunt spelen. Je kunt nu zelf bepalen welke Elixers, Perks en speciale wapens je mee wilt nemen in de strijd, waarbij elk onderdeel je een stapje voor geeft op de hersenlozebreineters.

Als laatste is er de gloednieuwe Battle Royale modus Blackout die de blockbuster campaign vervangt.Het is een modus die je zou kunnen vergelijken met Fortnite Battle Royale of The Hunger Games, maar dan met een Call of Duty-sausje.Honderd spelers springen uit een vliegtuig om op een eiland vol bekende locaties uit eerdere Black Ops-games te landen.

Het eiland ligt vol met wapens, munitie en EHBO-kits om jezelf voor te bereiden op de strijd. Het is namelijk aan jou om langer in leven te blijven dan alle andere spelers. Dit hoef je gelukkig niet alleen te doen, want in Blackout is er de optie om naast alleen ook een duo te vormen of om samen met een groep van maximaal vier spelers te spelen.

Is het wat?

Het wordt al snel duidelijk dat de makers de aandacht hebben gestoken in het maken van een schietspel dat leuk is voor iedereen. Als je nog nooit een Call of Duty gespeeld hebt, zal Black Ops 4 een net zo leuke ervaring zijn als wanneer je een veteraan bent. Beide doelgroepen zullen genieten van het gevoel dat je krijgt bij het overhalen van de trekker, want de wapens voelen zoals altijd krachtig, precies en snel.

Verder is er de toevoeging van zogheten Heists. Dit is een nieuwe manier om te spelen die doet denken aan Die Hard, de oude actiefilm met Bruce Willis. Net als hem begin je zonder wapens en verkrijg je gaandeweg meer materialen. Helaas is de film spannender dan de modus in Call of Duty. Heists meer als opvulling om nog meer variatie te bieden aan spelers.

Maar gelukkig zijn er dus nog genoeg andere opties. En dankzij de diversiteit van de verschillende modi voorkomt Black Ops 4 dat het spelen saai wordt. Je mag dan wel continu schieten, maar in welke context het is maakt een groot verschil. De optie Zombies draait namelijk meer om het overleven (met of zonder vrienden) waarbij je niet hoeft bang te zijn voor een kogelregen, iets waar je in Blackout wel bang voor moet zijn.

Blackout is dan ook de optie waar veel ogen op gericht zullen zijn en niet alleen wegens de eerdergenoemde redenen. Het is geen blockbuster spektakel dat je doet denken aan een goede actiefilm, maar elke keer dat je op het eiland bent gebeurt er wel iets geks waar je over kunt praten met anderen. Van de bizarre manier waarop je vermoord wordt tot de keer dat je een wedstrijd wint en even wilt pronken.

Plus- en minpunten

+ Variatie van modi

+ Blackout is verslavend

+ Zombie-modus met diepte

+ Gunplay is Koning

- Geen traditionele campaign

- Communicatie een vereiste voor samenspel

Conclusie

Call of Duty Black Ops 4 weet door vernieuwingen op verschillende onderdelen een frisse ervaring te bieden. Zo is de vrijheid in de Zombies-modus een verademing. De gameplay is nog steeds koning dankzij de snelheid van het schieten die je het gevoel geeft alsof je The Punisher uit Netflix bent.

De grootste uitblinker van Black Ops 4 is overigens de Hunger Games-achtigeBlackout.Hoewel het gat van de traditionele, blockbuster campaignniet volledig opgevangen wordt, heeft het overleven op een eiland vol moordenaars een verslavend effect. Het komt door het plezier dat je alleen of met vrienden kunt halen en de spanning die op elk moment aanwezig is. Het is alleen wel een vereiste om goed met elkaar te communiceren, want anders is de kans dat je gefrustreerd raakt in zowel Blackout als Zombies erg groot.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl