Pokémon GO rage voortgezet op de Nintendo Switch

Er werden speciale Pokémon GO bustours door het land georganiseerd, iedereen was in rep en roer als er ergens een zeldzame Pokémon te vinden was. Kijkduin werd zelfs omgedoopt tot de Pokémon hoofdstad van Nederland.

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en hoewel het lijkt alsof deze rage wat is overgewaaid, betekent dit niet dat Pokémon GO oud nieuws is. Integendeel, afgelopen zomer verscheen de mobiele game opnieuw in het nieuws omdat het op dat moment het hoogste aantal actieve spelers telde sinds de lancering in 2016. Een lofwaardige prestatie, maar niet geheel verrassend gezien het feit dat Nintendo rond die tijd net met een grote onthulling naar buiten was gekomen.

Samenspel

Nintendo, de uitgever van de Pokémon gamereeks, kondigde eind mei namelijk twee nieuwe Pokémon games aan voor de Nintendo Switch. Deze games, Pokémon Let's Go Pikachu en Pokémon Let's Go Eevee, sluiten zowel in functionaliteit als in stijl aan op de populaire mobiele game Pokémon GO. De twee nieuwe games zullen in harmonie samenwerken met Pokémon GO, waarmee Nintendo niet alleen haar trouwe fans bereikt, maar ook spelers die tot nu toe alleen de mobiele game hebben gespeeld.

Hiermee slaat Nintendo een andere weg in dan fans gewend zijn van de Pokémon gamereeks, die in 1999 (in Japan al in 1996) begon met de games Pokémon Red en Pokémon Blue voor de GameBoy. In de tussentijd zijn er een heleboel opvolgers gekomen, maar de Pokémon Let's Go games brengen veranderingen in de gameplay op een ongeëvenaard niveau. Daarom ging XGN.nl langs op kantoor bij Nintendo Of Europe om de games alvast uit te proberen, en om Junichi Masuda, director bij Game Freak (de ontwikkelstudio achter de Pokémon games) te spreken.

Oud en nieuw

Pokémon Let's Go Pikachu en Pokémon Let's Go Eevee zijn eigenlijk herziene versies van de game Pokémon Yellow, die in 2000 verscheen voor de Game Boy. De games volgen in grote lijnen hetzelfde verhaal en spelen zich in dezelfde wereld (Kanto) af, alhoewel de Let's Go games hier een hoop invloeden uit de populaire Pokémon tekenfilmserie hebben toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bekende personages als Jessie, James en Meowth van Team Rocket.

Het idee achter deze nieuwe games is volgens Masuda ontstaan met jonge spelers in gedachten:

“Iemand die jonger is dan 13 jaar heeft niet per se een eigen smartphone. Dus Pokémon GO is een game die ze niet zelf kunnen spelen. Hun ouders kunnen een hoop Pokémon vangen, maar hoe zit het met de kinderen die niet hun eigen apparaten hebben? Deze kinderen had ik in gedachten tijdens het ontwikkelen van Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee.”

Pokémon GO en de Let’s Go games vormen een aanvulling op elkaar. Zo kun je bijvoorbeeld Pokémon die je op je telefoon hebt gevangen via Bluetooth versturen naar Pokémon Let's Go op je Nintendo Switch, om er vervolgens in deze games mee verder te spelen. Masuda ziet dit als een manier waarop ouders samen met hun kinderen kunnen spelen:

“Ik stelde me voor dat hun ouders Pokémon GO spelen, hiermee Pokémon vangen en vervolgens deze Pokémon naar de Let's Go games van de kinderen overzetten.”

Een leuk extraatje is dat de Pokémon GO speler tijdens deze uitwisseling kans heeft om een zeer speciale Pokémon te ontvangen, namelijk de nieuwe mythische Pokémon Meltan.

Innovatie

Een ander voorbeeld van de manier waarop we Pokémon GO terugzien in de Let’s Go games, is het vangen van Pokémon. Dit gaat op dezelfde wijze als in de mobiele game. De mogelijkheden van de Nintendo Switch worden hierbij goed benut; je kan bijvoorbeeld met je Joy-Con (controller) een werpende beweging maken om zo de Poké Ball waarmee je een Pokémon vangt te gooien.

Er wordt zelfs een speciale Poké Ball Plus uitgebracht, een controller in de vorm van een Poké Ball die spelers zowel met Pokémon Let's Go als met Pokémon GO kunnen gebruiken. Spelers kunnen tevens Pokémon naar dit apparaat sturen, om ze naar de ‘echte wereld’ te brengen. Masuda kijkt er zelf erg naar uit om met dit accessoire aan de slag te gaan:

“Als ik één ding moest kiezen waar ik naar uitkijk, dan is het de Poké Ball Plus. (…) Ik kijk er naar uit om het apparaat op mijn heup te dragen en een stukje te gaan wandelen."

Net als in Pokémon GO zijn wilde Pokémon in Let's Go zichtbaar in de spelwereld. Dit betekent dus geen onverwachte ontmoetingen met wilde Pokémon meer. Ook weet je hierdoor al van tevoren om welke Pokémon het gaat, zo kun je bijvoorbeeld meteen zien of het een Pokémon is die je nog niet hebt gevangen. Handig wanneer je alle 151 Pokémon in de game wil vangen.

Met Pokémon Let's Go Pikachu en Pokémon Let's Go Eevee gaat Nintendo een hoop nieuwe mogelijkheden naar de Pokémon gamereeks brengen, op een manier die toegankelijk is voor allerlei verschillende spelers. Van Pokémon-fans van het eerste uur tot fanatieke Pokémon GO spelers, voor elk soort fan zijn er passende elementen in dit nieuwe Pokémon avontuur te vinden, aldus Masuda:

"Ik had een spel in gedachten dat alle Pokémon fans samen kunnen spelen. Kinderen, Pokémon GO spelers en bestaande Pokémon fans, samen in de huiskamer.”

Pokémon Let's Go Pikachu en Pokémon Let's Go Eevee zijn vanaf 16 november verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Meer informatie over vernieuwingen staan op www.xgn.nl