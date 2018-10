Huawei opent trukendoos

De Mate 20 is de vijfde telefoon sinds 2014 toen de Mate 7 op de markt kwam. De Mate 20 Pro (999 euro), die wij onder handen mochten nemen in Londen, heeft een aantal onderscheidende eigenschappen.

De batterij (4200 mAh) is vrij stevig en maakt het mogelijk om de Mate 20 als oplader te gebruiker. Leg een draadloos oplaadbaar apparaat op de achterkant van de Huawei en de stroom wordt overgedragen. Handig voor als iemand zijn lader vergeten is. En heb je zelf stroom nodig? In dertig minuten zit je telefoon dankzij Supercharge (40 Watt) voor zeventig procent vol.

De Mate 20 Pro kan geopend worden met een vingerafdruk. De scanner voor de afdruk zit aan de onderkant in het scherm verwerkt en neemt dus geen ruimte in. Zodra je vinger in de buurt is licht de sensor op.

Voor het nemen van foto’s ben je bij Huawei aan het goede adres. De P20 Pro staat al maanden aan de top als beste. Bij de Mate 20 is de zwart-wit camera vervangen door een Leica Ultragroothoeklens, waardoor er van heel dichtbij veel in beeld kan. Macrofotografie van objecten op een afstand van 2,5 centimeter is eveneens mogelijk.

De telefoon is uitgerust met de Kirin 980 processor, die met zijn enorme rekencapaciteit video, fotografie en energiebeheer via Artificial Intelligence (AI) optimaliseert. Foto’s bij mindere lichtomstandigheden geven net als bij de P20 opzienbarende resultaten.

Bij het maken van video’s betreed je met de Mate 20 Pro een nieuwe dimensie. De AI herkent een persoon en maakt de achtergrond zwart-wit, terwijl de personen in de video in kleur blijven. Of wat te denken van het real time onscherp maken van de achtergrond.

Een bijzonder effect. Realtime rendering met een een achtergrond in zwart-wit. Ⓒ De Telegraaf

3D Live Emoji

Leuk tijdens de presentatie was de 3D Live Emoji. Dankzij de dieptecamera aan de voorkant kan de telefoon 3D-scans maken van objecten. De scan (in Londen van een panda) werd vervolgens in een animated Emoji omgezet. Via Augmented Reality (AR) werd de panda vervolgens dansend op het podium getoond.

Na het telefoongeweld sloot de met zeer grote regelmaat door zijn slechte Engelse uitspraak niet te volgen Richard Yu, de ceo van de Huawei Consumer Business Group, af met een nieuw product: de Watch GT. Het horloge heeft een helder Amoled HD aanraakscherm met een resolutie van 454x454.

Opvallend is de batterijduur. Het goed uitziende horloge is voorzien van twee chips. Eén voor high-performance taken en één voor de simpelere taken. Bij gemiddeld gebruik zegt Huawei dat je twee weken niet hoeft op te laden. Dat zou voor een smartwatch met zoveel functionaliteiten een doorbraak zijn en de competitie ver achter zich laten. Er komen twee modellen op de markt: de 199 euro kostende Watch GT Sport en de GT Classic die dertig euro meer kost.

Het besturingsysteem voor de Watch GT is door Huawei zelf ontwikkelde software. ,,Zo kunnen we veel beter de prestaties van het horloge beheersen”, aldus een zegsman in Londen.

Het lijkt overigens dat Huawei zich met de stoer uitziende Watch GT alleen op de mannelijke klant richt. Waar diverse modemerken ook vrouwen verleiden tot smartwatches is dat voor Huawei klaarblijkelijk nog even een stap te ver.