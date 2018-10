Samen overleven na een postapocalyptisch tijdperk

Deze trend is zelfs zo duidelijk dat een grote franchise als Call of Duty de verhalende solo ervaring inwisselt voor een online battle royale modus om Fortnite te evenaren. Toch is dit niet het enige voorbeeld waarbij ingezet wordt op een meer team gerichte aanpak, want ontwikkelaar Bethesda Game Studios kan er ook wat van. In november staat Fallout 76 gepland: samen overleven in een postapocalyptisch tijdperk!

Bekend concept, nieuwe richting

Fallout 76, het aankomende deel binnen de reeks, borduurt verder op het bekende concept. Zo mixt de serie rollenspel-elementen met schietelementen en speelt de setting van de franchise zich af in een alternatieve tijdlijn. Daarbij is de aarde zoals wij die kennen grotendeels vernietigd door een nucleaire oorlog. Desondanks proberen overlevenden van deze ramp hier en daar een nieuwe gemeenschap op te bouwen, met hoop op een betere toekomst. Dit houdt in dat er veel samengewerkt moet worden om een kans te maken tussen de gevaren die de omgeving op je af stuurt.

Waar de post-nucleaire fantasie van Bethesda Game Studios eerder al Amerikaanse omgevingen als Boston en Washington DC behandelde, schotelt zij nu de staat West Virginia voor. In dit rurale gebied zullen spelers de rol aannemen van één van de eerste mensen die uit de atoombunkers komen, om de beschaving in de buitenlucht opnieuw op te bouwen. In tegenstelling tot de eerdere games uit de serie, die zich verder in de toekomst afspelen, is erdaarom nog nauwelijks (computergestuurde) menselijke beschaving te vinden. Op deze manier zijn gamers op elkaars intenties aangewezen om het beste ervan te maken met een veelzijdigheid aan situaties als gevolg.

Samen sta je sterk

Bethesda Game Studios heeft er voor gezorgd dat het teamspel eerder hoofdzaak dan bijzaak is. Met een simpele druk op de knop kan er met een maximum van drie andere spelers een formatie gevormd worden om als geheel taken uit te voeren. Samen op mutanten jagen, basissen bouwen en opdrachten uitvoeren: je kan het je zo gek niet bedenken of je komt er als team mee in aanraking. Alles waar de franchise voor stond is letterlijk overgezet naar het delen van deze elementen met andere gamers.

Alhoewel Fallout 76 ook alleen te spelen is, zit er wel een duidelijke bedoeling achter het volgen van de multiplayer. Naast veel sneller hogere levels en betere uitrustingen te kunnen scoren, gaat het vooral om interactie in de verwoeste wereld die de game spannend houdt.

Het voelt hierdoor net alsof je met anderen in het Mad Max universum bent beland. Niet voor niets maken gamefranchises eerder de stap om een mogelijkheid tot samenspelen toe te voegen. Toch zal niet elke ontmoeting in de aankomende postapocalyptische game een vredige worden, want spelers kunnen ook de bad guy uithangen.

Gevaarlijke figuren

Net als in films zoals Godzilla, Jaws en Alien versus Predator, draait het bij multiplayer games vaak om survival of the fittest. Moge de beste overleven! Vooral schietspellen zijn daar erg zwart-wit in en belonen de speler die simpelweg als laatste overeind blijft. In Fallout 76 is dit niet anders en kan er in plaats van een team te creëren een heuse shootout plaatsvinden. Waar de ene gamer graag zijn medespeler ondersteunt, zal een ander er alles aan doen dit goede gebaar juist dwars te zitten.

Ook dit maakt deel uit van de belevenis die Fallout 76 probeert te geven. De game moet tenslotte het gevoel geven dat alles en iedereen gevaarlijk is, anders raakt het survival-element van de franchise ondergesneeuwd. Ondanks dat het spelen tegen andere mensen net zo spannend als het samenwerken kan zijn, is er geen verplichting om aan dit soort praktijken deel te nemen. Voor de pacifisten is er namelijk een aantal regels ingebouwd dat het misbruik van op strijd beluste gamers tegengaat.

Volgt de trend

Zoals aangegeven wijkt Fallout 76, net als andere grote hedendaagse namen, van het bekende pad af en komt Bethesda met iets nieuws op de proppen. De online samenwerking vormt de rode draad om frisse ervaringen op te doen en een breder publiek te bereiken. Wordt dit dé multiplayer verrassing van het jaar en het nieuwe gezicht van de franchise? De post-nucleaire wildernis van Wist Virginia zal het na de release van 14 november uitwijzen.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl