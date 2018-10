Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age Review

Dit, terwijl de game talloze verhaallijnen naadloos aan elkaar knoopt tot één geweldig sprookje. Maar sommige tradities in de game zullen niet elke liefhebber bekoren.

Wat is het ?

In Dragon Quest XI kruipen spelers in de huid van een zestienjarige held. Hij is als baby in een mandje aangespoeld bij een rustig dorpje op het platteland, waar hij vervolgens opgegroeid is als simpele jongen. Maar op een dag blijkt dat deze ogenschijnlijk simpele jongen meer in zijn mars heeft dan hij dacht. Hij is namelijk de reïncarnatie van de legendarische Luminary en beschikt over mysterieuze krachten. Tijd voor een avontuur van ruim honderd uur waarbij spelers door de enorme sprookjesachtige wereld van Erdrea reizen. De komst van de Luminary is precies op tijd, want de duistere krachten zijn flink in opmars en overal in Erdrea duiken monsters op om de dorpjes in de wereld te terroriseren.

Deze dorpjes vertellen allemaal een eigen verhaal dat telkens aansluit op dat van de Luminary. Zo wordt het ene dorpje compleet met zijn bewoners als een enorme ijsklont aangetroffen, zit een ander dorpje onder het juk van een vreselijke draak en is een ander dorpje letterlijk een spookstad geworden. Allemaal door toedoen van dezelfde duistere kracht. Niet alle dorpen moeten gered worden, maar sommige bieden je de mogelijkheid om te winkelen voor nieuwe uitrusting, die je verderop in de game zeker nodig zal hebben. En soms krijg je even rust aangeboden om bij te komen van het vechten tegen alsmaar sterker wordende monsters.

Gelukkig sta je er niet alleen voor tijdens het enorme avontuur dat Dragon Quest XI heet. Er komt gaandeweg het avontuur een aantal kleurrijke personages. Elk van deze avonturiers heeft een eigen achtergrond en set van vaardigheden. Zo kan de een met magie iedereen helen of er juist vijanden mee aanvallen, terwijl de ander het vuile werk liever met een zwaard of een bijl opknapt. Alle zes dragen ze hun steentje in ieder geval op fascinerende de wijze bij.

Is het wat?

Vecht je tegen een groep slijmmonstertjes, dan volstaat een paar keer met de botte bijl hakken wel. Neem je het daarentegen tegen een enorme draak op, dan is er wat meer tactiek vereist. Je moet dan zorgen voor het juiste team om zowel alle karakters in leven te houden, terwijl ondertussen de draak kapot gemaakt moet worden! Een goede uitrusting uit de winkel van een nabijgelegen dorpje helpt je tijdens een dergelijk gevecht, maar belangrijker zijn het juiste team, de juiste aanpak en dat iedereen in je team sterk genoeg is. Zijn ze dit niet, dan verdwijnt je groep avonturiers al snel in een holle kies van de draak en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Vergis je dus niet in het vrolijk gekleurde en schattige uiterlijk van de vijanden en de sprookjesachtige smoel van Dragon Quest XI in het algemeen. Want hoe lief het spel ook oogt en hoe vrolijk de soundtrack telkens ook is, de game is alles behalve makkelijk. In het begin zul je dit al merken doordat sommige vijanden je bijna verslaan, maar gaandeweg de game wordt het spel alleen maar moeilijker.

Gelukkig wordt ook jij steeds wat sterker naarmate je meer van de vele hoofdmissies speelt, alsook wat zijmisses (die soms wat generiek aanvoelen) voltooit. Dit geeft je namelijk ervaringspunten, waarmee je nieuwe vaardigheden kan kopen die je tijdens je avontuur zullen helpen. Maar zelfs al bulkt je team van de spierballen in Dragon Quest XI, de game is door zijn traditionele turn-based vechtsysteem, waarbij iedereen om de beurt aan mag vallen, wel een game om rustig de tijd voor te nemen. Gelukkig is het systeem toegankelijk en voorzien van duidelijke uitleg waardoor nieuwkomers rustig aan de slag kunnen met deze toffe game.

Al zijn er wel een paar minpunten. Zo geeft het spel bijvoorbeeld nergens weer wie wanneer aan de beurt is, dus moet je dit zelf inschatten tijdens het gevecht. Bovendien weet je niet hoeveel leven een tegenstander nog over heeft. In het begin van de game is dit geen heel groot probleem, maar later kan dit het verschil betekenen tussen leven of dood. Vooral bij baasgevechten merk je dan het gemis van een toonbare volgorde in een gevecht goed op doordat je meer dan eens afgaat en opnieuw moet beginnen.

Plus- en minpunten

+ Enorme sprookjesachtige wereld om te verkennen

+ Ruim 100 uur aan missies en zijmissies

+ Genoeg diepgang voor gevorderden

- Volgorde tijdens gevechten soms onduidelijk

- Zijmissies voelen wat generiek aan

Conclusie

Als je altijd eens een Dragon Quest game hebt willen spelen, is dit dé game om in de serie te stappen. Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age is een titel die wat betreft gameplay toegankelijk van opzet is en duidelijke uitleg kent. Hierdoor is de game wat geschikter gemaakt voor nieuwkomers, maar biedt het avontuur toch genoeg diepgang en uitdaging voor de ervaren avonturier. Daarbij nodigt de wereld van Erdrea en het sprookjesachtige verhaal van de game steeds uit om door te spelen. Wees wel gewaarschuwd: Onder het sprookjesachtige uiterlijk schuilt een enorm verslavende game die je niet zomaar meer weglegt.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl