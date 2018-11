Review: Forza Horizon 4

Het gebrek aan controle over deze seizoenen kan alleen, net als in het echte leven, soms vervelend zijn.

Wat is het?

In Forza Horizon 4 ben jij een nieuweling die zich moet bewijzen op het Horizon Festival, een groot festijn compleet gewijd aan het racen met de meest gelikte auto's. Racers van over de hele wereld komen meedoen in evenementen als straatraces, cross country racen, rallyracen en oud vertrouwd racen op asfalt. Jij moet je zien omhoog te werken en steeds meer aanzien verdienen om zo verder te komen in alle verschillende disciplines die de game biedt.

Als je autofanaat bent hoef je niet verder te kijken dan Forza Horizon 4. De game biedt meer dan 400 verschillende auto’s van klassieke oldtimers tot aan hypermoderne conceptwagens. Allemaal tot in de kleinste details nagemaakt met realistisch klinkende motorgeluiden. Als je een favoriete auto hebt is de kans heel groot dat je de bolide terugvindt in deze game.

Nieuw in Forza Horizon 4 is de plek waar de game zich plaatsvindt: Het Britse platteland en de daaromheen gelegen kleine dorpjes. Ook zal in de game dynamisch het jaargetijde veranderen. Zomer, herfst, winter en lente zijn allemaal vertegenwoordigd en hebben invloed op de omgeving. Waar je in de zomer nog onder een heldere lucht rijdt, rijd je in de winter door de sneeuw en zijn meertjes veranderd in ijsbanen.

Is het wat?

Simpel gezegd is Forza Horizon 4 één van de meest verslavende racegames die we ooit gespeeld hebben. Waar sommige games je nog door saaie menu’s laten navigeren voor je achter het stuur kruipt, krijg je in deze game een miniversie van het Verenigd Koninkrijk om te verkennen. Er is overal wel wat te doen! Naast alle eerder genoemde races zijn er allerlei kleine zij-activiteiten waardoor je eigenlijk altijd wel wat kunt beleven.

Het helpt ook dat Forza Horizon 4 er fenomenaal uitziet. Iedere auto in de game oogt fantastisch en dat is een waar feest voor de autoliefhebber. Het oog voor detail is heel erg indrukwekkend, wat Forza Horizon 4 misschien wel de allermooiste racegame ooit maakt.

Ook wie minder verstand van auto’s heeft kan gewoon een mooie auto kiezen en er mee de weg op gaan. De besturing is simpel en de moeilijkheidsgraad kan je volledig naar eigen wens aanpassen. De game richt zit op het maximale realisme als het gaat om het uiterlijk van de auto’s, terwijl het racen zelf wat redelijk simpel en toegankelijk is. Je krijgt hier dus niet te maken met een simulator; in plaats daarvan biedt Forza Horizon 4 een ervaring waarbij de “fun”-factor hoog in het vaandel staat.

Bovendien word je continu beloond met in-game geld. Dit geld kan uitgegeven worden aan een gloednieuwe auto voor de verzameling, een huis of door een investering te maken en de huidige auto te verbeteren. De prestaties van de auto kunnen namelijk tot in de kleinste details gefinetuned worden. Helaas is dit niet deel niet geschikt voor beginners, omdat er geen enkele uitleg aanwezig is over hoe het tunen precies in z’n werk gaat. Daarentegen is het voor de Forza kenners een Walhalla.

Hoe goed je een auto ook aanpast naar jouw wensen, de realiteit blijft dat niet elke auto geschikt is voor elk jaargetijde. Een razendsnelle Porsche zal tijdens de winter om de haverklap uit de bocht vliegen, waardoor je bijna genoodzaakt bent om een off-road auto te nemen. De seizoenen wisselen om de paar dagen en ook op willekeurige volgorde. Net als in het echte leven heb je geen invloed op het weer, dus het niet kunnen gebruiken van je favoriete auto in bepaalde jaargetijden staat haaks op de “fun”-factor waar de rest van Forza Horizon 4 voor gaat.

Plus & Min

Misschien wel de mooiste racegame ooit gemaakt

Verbijsterend veel dingen te doen

Veel variaties in de soorten races

Geen controle over de seizoenen

Tunen niet makkelijk voor nieuwkomers

Conclusie

Met de realistische weergave van de auto’s en de wereld er omheen is Forza Horizon 4 perfect voor liefhebbers van razendsnelle bolides. Gelukkig is er ook voor mindere autokenners genoeg leuks te beleven in de game. De hoeveelheid activiteiten in de wereld is groot, er zijn meer dan genoeg verschillende races en op visueel gebied is Forza Horizon 4 om door een ringetje te halen. Als er één racegame is die je dit jaar aan wil schaffen dan kan je geen betere keuze maken dan Forza Horizon 4. Het is in ieder geval een stuk goedkoper dan een echte Ferrari!

Deze review is in samenwerking met XGN.nl