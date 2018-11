OnePlus maakt een klein stapje met de 6T

Waar het bij de 6 ging om een snellere en soepelere ervaring dankzij de Qualcomm Snapdragon 845 die het hart vormt van het apparaat, is deze keer niets veranderd aan de chipset. Wel is de batterij iets sterker.

Net als zijn voorganger, is de OnePlus 6T een mooi afgewerkt toestel met een amoled-scherm met heldere kleuren, metalen rand en een glazen achterkant waardoor hij aanvoelt als een ‘premium’-telefoon uit een van de hogere prijscategorieën. Waterdicht is hij echter niet en draadloos opladen is er ook niet bij. In plaats daarvan wordt hij geleverd met een snellader, die in een half uur een volle batterij oplevert.

Prijsstijging

Met zijn nieuwste voert het merk dat in 2014 begon met toptoestellen aan te vallen met telefoons van minder dan €300 opnieuw een prijsstijging door op zijn volledige assortiment, met prijzen van €559 voor de goedkoopste en €639 voor het duurste model. Met de OnePlus 6 was de prijs al naar €519 tot €619 gestegen. De middeldure versie die zowel bij de 6 als bij de 6T een werkgeheugen van 8 GB koppelt aan 128GB opslagcapaciteit, stijgt in de nieuwe versie met €20 tot €589.

Het nieuwe luxepaard heeft 8 om 512 GB, maar daarvoor betaal dus je wel een prijs die weer een stap in de richting van de dure concurrentie maakt.

Zwart of zwart

Wie niet van zwart houdt, heeft pech met het nieuwe model. Deze T van OnePlus zal net als het T-model van Ford ‘in alle kleuren verkrijgbaar zijn, zolang het maar zwart is’, zoals Henry Ford dat begin vorig eeuw bepaalde. Afhankelijk van de geheugencapaciteit is er bij de telefoon wel de keuze tussen glanzend ’mirror black’ en mat ’midnight black’.

Aan de voorkant is daarentegen juist een fractie meer plek voor kleur, dankzij het toegenomen schermoppervlak door dunnere zwarte randjes rondom en de druppelvormige inkeping voor de camera, die weer kleiner is dan de vorige ‘notch’. De belangrijkste andere innovatie is de verhuizing van de vingerafdrukscanner naar de voorkant onder het scherm, die Huawei ook al heeft in een aantal modellen.

Vingerafdrukscanner in het scherm

De vingerafdrukscanner waarmee het toestel kan worden geopend (via gezichtsherkenning kan ook) werkt prettig snel, meestal accuraat en kan ook gebruikt worden om snelmenu’s mee op te roepen. Handig, maar het is wel een trucje waar de gebruiker een prijs voor betaalt. Het gat voor de plug van de koptelefoon is namelijk verdwenen. Het is vechten om de ruimte binnen in een smartphone, leerde een blik onder de motorkap van het apparaat die OnePlus in zijn thuisbasis aan journalisten gunde.

Dat de scanner het heeft gewonnen van de koptelefoon is volgens OnePlus uiteraard geen groot gemis. Het merk heeft eens rondgevraagd onder zijn gebruikers en kwam tot de conclusie dat zij toch al in hoog tempo overstappen op draadloze koptelefoons. Voor wie nog niet zover is, is er een verloopsnoertje waarmee een koptelefoon op de usb-poort kan worden aangesloten. Op de topmodellen waar OnePlus zich graag aan spiegelt, is de koptelefoonaansluiting overigens al langer verdwenen.

Nightscape

De drie camera’s in het apparaat zijn niet veranderd, maar in de fotobewerkingssoftware is wel een stap gemaakt. De nieuwe ‘nightscape mode’ kan schitterende foto’s produceren van nachtelijke stadstafereeltjes van verlichtte gebouwen en neonreclames, waarin kleuren prachtig levendig naar voren komen. Dat geldt helaas echter niet voor alle nachtfoto’s. De soms pijnlijk felle belichting van personen en voorwerpen op de voorgrond bij zo’n nachtelijk stadslandschapje, is niet nog altijd even geslaagd. Zolang het om tafereeltjes verder weg gaat, is nightscape echter zeker een toevoeging waarmee de 6T veel andere topmodellen verslaat.

Voor bezitters van de OnePlus 6 is er echter geen reden om te balen dat ze niet langer hebben gewacht, aangezien de softwaretrucs die daarvoor worden ingezet, bij een update later deze week ook in de voorganger van de 6T beschikbaar wordt, belooft het bedrijf. Gevolg is wel dat de 6T zich daarmee alleen met de plek van de vingerafdrukscanner, het verdwijnen van het gat voor de koptelefoon en het fractioneel grotere scherm onderscheidt van zijn voorganger.

De nieuwe OnePlus is vanaf 6 november verkrijgbaar, maar wie niet kan wachten mag woensdag aansluiten in de rij bij een popup-store in het art’otel in Amsterdam, waar OnePlus de lancering van nog wat extra publiciteit hoopt te voorzien.