Van Hollywood naar Hitman

Sean Bean in het aankomende Hitman 2, waar de Brit (bekend van zijn vele rollen waarin hij sterft) Mark Faba speelt, een doelwit dat je als speler uit kan schakelen. Maar hoe gaat zo’n voice-acting rol in z’n werk?

Meer dan alleen een stem

Een paar jaren geleden zag Call of Duty: InfiniteWarfare het licht, waarin Kit Harington te zien was als slechterik. De acteur was tot op dat moment vooral bekend van zijn vertolking van het personage Jon Snow in de TV-serie Game of Thrones. Opeens was zijn gezicht in vrijwel elke huiskamer te zien als bad guy in de Call of Duty game. De tijden waarin een acteur enkel zijn stem leent aan een personage, zijn allang voorbij. Motion capture komt geregeld om de hoek en ook voor dat onderdeel wordt vaak de taak bij de aangetrokken acteur gelegd, zo ook in het actiespel Hitman 2.

Sean Bean leende zijn stem in het verleden aan meer videogamepersonages, waaronder Martin Septim in The ElderScrolls IV: Oblivion en als verteller in Civilization 6. Voor geen van die rollen werd een beroep gedaan op zijn lichaam, maar voor Hitman 2 kwam daar verandering in bleek onlangs tijdens Paris Games Week.

“Ik ben geen onbekende als het gaat om het vertolken van rollen in films, maar dit kwam redelijk uit het niets op mijn pad terecht. Het hele proces van een personage spelen en dat gedigitaliseerd zien worden trok mijn aandacht, maar ik had geen idee wat ik precies kon verwachten. Je legt je lot in de handen van technische mensen en je moet maar hopen dat zij jou op een beetje fatsoenlijke manier digitaal maken”, grijnst de Brit. “Iets wat ze zeker hebben gedaan hoor trouwens! Wat dat betreft hebben videogames een gigantische stap gezet.”

Mogelijkheid of toeval

Eén persoon in één missie. De rol die Sean Bean vertolkt in Hitman 2 is slechts minimaal vergeleken met andere voice actors in diezelfde titel. Het enige verschil is uiteraard dat hij de acteur is uit tal van blockbusters, terwijl de rest het doet voor de lol of als reguliere klus. Geen ‘uniqueselling point’, maar gewoon het geven van een stem (en soms gezicht) aan een personage. Maar dat maakt de acteurs achter de stemmen niet minder beroemd. Sterker nog, van een aantal gamepersonages is de stem zo herkenbaar, dat fans in de pen klimmen als een stemacteur aan de kant wordt geschoven voor een andere. Geen Michael Ironside als Sam Fisher in Splinter Cell? Dat kan echt niet!

David Bateson

In Hitman wordt de hoofdrol, lees stem, vertolkt door David Bateson. Bateson. Acteur, komiek en stemacteur. Het eerste deel van de Hitman-franchise stamt alweer uit het jaar 2000. Maar veel had het niet gescheeld, of de iconische, rustige stem van Agent 47 was niet uit Batesons keel gekomen.

“Misschien moet ik er een keer een goed verhaal voor bedenken, want het is niet zo spectaculair als je misschien zou denken. Niet dat ik ergens op solliciteerde en als enige overbleef na duizenden audities”, grapt de Britse Zuid-Afrikaan in Parijs. Net als zijn collega stemacteurs vliegt Bateson de halve wereld over om aanwezig te zijn op conferenties, zo ook de Paris Games Week. “Ik was in Kopenhagen in een studio bezig met een opname voor een voice over en opeens komt er iemand naar mij toe en vraagt: ‘hey man, zou je misschien een paar regels van dit script voor kunnen lezen?’ Die paar regels trokken mijn aandacht omdat het iets compleet anders was dan wat ik was gewend, dus vroeg ik of ik mocht zien waar het precies voor was. Dan zie je op beeld een moordenaar met een ijzige stem die ook nog eens kaal is! ‘Dat ben ik’ heb ik volgens mij nog geroepen en nu is het dik negentien jaar later. Met een beetje geluk kan je echt een vette baan krijgen”, grapt Bateson.

Toekomst

Meer acteurs die zo nu en dan terug te zien (of horen) zijn in een videogame is volgens Sean Bean iets wat gamers de komende jaren alleen nog maar meer tegen zullen komen. “Ik denk dat je veel meer bekende acteurs terug zal zien omdat het gewoon een mooie kans is. Je vertolkt een rol zoals je dat normaal zou doen, maar kan veel meer van jezelf in een personage over laten komen.” Maar toch zal het volgens Bean wel zo zijn dat die acteurs herkend zullen worden vanwege hun eerdere werk, niet andersom “Het is niet zo dat ik word herkend als ik iets zeg. Dat iemand vraag ‘hey, jij was toch die gast uit die ene game.”

Tegelijkertijd ziet Bateson dat juist anders. “Het is zeker groter geworden door de jaren en ja, je merkt wel dat je in bepaalde kringen wordt herkend aan je stem of gezicht als dat ook wordt gebruikt. Ik was pas een commercial aan het inspreken en de audiotechnicus deed een soundcheck. Je zag hem ook echt zo kijken van ‘verrek, is dat…?’ Daar kan ik wel van genieten hoor, net als dat je stem wordt herkend als je bijvoorbeeld een buskaartje koopt. Je ziet mensen dan op een bepaalde manier kijken en dat is geweldig. Meestal kijk ik dan uitermate serieus en knik ik. Zo van ‘youknowthat I know’, geweldig”!

Meer informatie over Hitman 2 op XGN