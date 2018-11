SoulCalibur 6 review

Af en toe is het spel ongebalanceerd, maar het goede nieuws is dat klappen uitdelen heel fijn aanvoelt!

Wat is het ?

Al is SoulCalibur VI geen kickboksspel, want er wordt gevochten met armen, benen én zwaarden.

De vechtserie brengt gamers al sinds 1996 terug naar de Middeleeuwen waar krijgers van over de hele wereld tegen elkaar strijden om zo een van de twee legendarisch zwaarden te bemachtigen. De Middeleeuwen blijven te allen tijde hip en ontwikkelaar Bandai Namco heeft het verhaal van koning Arthur als uitgangspunt genomen voor de SoulCalibur-reeks. En omdat het verhaal redelijk belangrijk is, biedt deel zes spelers nu niet één verhaal, maar zelfs twee.

De ene modus, Soul Chronicle, vertelt het verhaal van de game op een epische manier die alleen vergeleken kan worden met dat uit The Lord of the Rings. Het andere avontuur, Libra of Soul, zet je als buitenstaander aan het begin van je eigen SoulCalibur avontuur, waarin je onderweg allerlei personages tegenkomt. Deze modus laat jou je eigen verhaal doorlopen met onderweg telkens keuzes tussen goed en kwaad. Afhankelijk van deze keuzes krijg je onderweg andere gevechten voorgeschoteld en neemt het verhaal telkens een andere wending met andere tegenstanders die in de ring op je wachten om bevochten te worden.

In dat element, het vechten, ligt tenslotte de essentie van SoulCalibur VI. Je mag elkaar te lijf met je zelfgemaakte creatie, of met een van de maar liefst 21 uiteenlopende karakters. Iedere vechtersbaas heeft een eigen vechtstijl en wapen in de game. Een van deze vechters is Maxi, een snelle vechter met nunchucks die nog het meeste weg heeft van Bruce Lee die als Elvis verkleed is.

Is het wat?

Zoals altijd is er naast de kleurrijke en afwisselende cast in de game een gastrol weggelegd voor een buitenstaander van een andere game- of filmfranchise. In het verleden waren er rollen voor Darth Vader en Yoda uit Star Wars, maar dit keer is de eer weggelegd voor Geralt of Rivia uit de The Witcher games. De game is zelfs zo populair dat er een Netflix-serie aankomt met Henry Cavill (Superman) in de hoofdrol. Geen vreemde keuze dus dat het gamepersonage in SoulCalibur VI beschikbaar is. Welk personage je ook kiest, elke vechter heeft een waslijst aan verschillende aanvallen. En daarmee kan het strijdtoneel bestreden worden door ervaren spelers, alsook beginners.

Niet voor niets luidt het gezegde dat oefening kunst baart en dat geldt zeker voor SoulCalibur VI. Binnen de kortste keren betreed je online of offline als een afgetrainde Rocky Balboa de ring om diverse tegenstanders knock-out te slaan. Verder zijn er nog talloze nieuwe elementen die in SoulCalibur6 geïntroduceerd zijn. Naast de bekende horizontale en verticale aanvallen die de serie zo kenmerken is er nu een aantal unieke nieuwe aanvallen toegevoegd.

Zo zet de Reversal Edge aanval spelers in een miniduel met regels zoals in het spelletje steen, papier, schaar. Spelers kiezen blind een aanval in de hoop dat geluk de uitkomst tot overwinning biedt. Daarnaast is er een allesverwoestende aanval genaamd Critical Edge toegevoegd. Helaas is deze aanval bij een aantal karakters wat ongebalanceerd en dat is iets wat online maar al te graag misbruikt wordt. Hoewel dat soms tot wat frustratie leidt, lopen de gevechten verder heerlijk soepel én zonder enige vertraging!

Plus- en minpunten

+ Diepgaand verhaal in de spotlight

+ Uitgebreide character creator

+ Het vechten was nog nooit zo diepgaand

- Sommige karakters zijn wat uit balans

- Online is voor nieuwkomers niet altijd even leuk

Conclusie

Elkaar digitaal klappen geven is uiteindelijk waar het in elke vechtgame om draait en dus is het een enorm pluspunt dat dit soepel werkt. Ondanks dat sommige karakters daarbij wat uit balans zijn is de game in zijn geheel dat absoluut niet. SoulCalibur VI zet de vechtgame met beide voeten stevig op de grond tussen de andere grote spelers. Denk aan vechtseries zoals Mortal Kombat en Street Fighter.

De game weet lef te tonen met niet één maar twee uitgebreide verhaallijnen en laat spierballen zien op het gebied van vernieuwing. Daarbij weet de game met al zijn nieuwe elementen, afwisselende cast en diepgaande vechtsysteem iedereen te vermaken. Hoewel SoulCalibur VI niet perfect is, pronkt voor nu de kroon op het hoofd van het spel.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl