Super Mario Party Review

In Super Mario Party nemen spelers het tegen elkaar op in een bordspel afgewisseld met minigames. Maar door het gebrek aan een sterke singleplayer komt voor mensen die dit spel in hun eentje willen spelen het feest al gauw ten einde.

Enfin, de herfst is weer begonnen! Tijd om binnen te blijven voor Oudhollandse gezelligheid met een kop erwtensoep en het bordspel van Super Mario Party. Deze gezelligheid blijft alleen wel binnen, want de online functionaliteit van Super Mario Party beperkt zich alleen tot minigames tegen elkaar spelen.

Wat is het?

Super Mario Party trakteert spelers op een Ganzenbordachtig bordspel vol met Monopoly-achtige twists en verrassingen. Spelers dobbelen om de beurt om zoveel mogelijk sterren te bemachtigen. Sterren kosten muntjes die verdiend kunnen worden in minigames of door goed te dobbelen. Aan het einde van het spel is degene met de meeste sterren de winnaar.

Nu klinkt dit al als een feest op zich, maar de echte kracht van Super Mario Party zit in hoe competitief het bordspel kan worden. Spelers kunnen namelijk ook gericht munten of zelfs sterren jatten van andere spelers. Als je dat bij een door de computer bestuurd personage doet, zal dit logischerwijs weinig reactie opwekken, maar wanneer je dit bij één van je medespelers in dezelfde kamer doet, kunnen de emoties ineens hoog oplopen. Een gezellig potje Oudhollands potje Monopoly of Ganzenbord verandert dan ineens in een vurig potje Pesten of Keezen!

Super Mario Party is zowel heel strategisch als kansgericht. Elk van de 20 speelbare personages zoals Mario, Bowser maar ook Yoshi en zelfs Monty Mole hebben naast de standaard dobbelsteen ook ieder hun eigen unieke dobbelsteen met voor- en nadelen. Deze dobbelstenen kunnen ervoor zorgen dat je hoger gooit dan normaal, maar ook betekenen dat je geen stap mag verzetten of zelfs muntjes moet inleveren. Je kunt dus zelf bepalen welke dobbelsteen het best bij jouw speelstijl past, iets wat Super Mario Party toch wel erg uniek maakt van andere bordspellen.

Na elke dobbel beurt is het tijd voor een minigame. Maar hoe speel je al deze spelletjes precies? Dankzij de Nintendo Switch op een hele creatieve manier. Wanneer je de party game opstart moet je de Joy-con controllers van de Switch losmaken, wat de enige manier is om Super Mario Party te spelen. Het spel maakt namelijk intensief gebruik van de functies van de Joy-con controllers zoals de ingebouwde motion controls en de HD tril-functie. Het resultaat hiervan is dat je soms de gekste bewegingen moet maken om te winnen in de minigames.

Is het wat?

Feesten doet niemand in z’n eentje en dat is maar goed ook want de singleplayer-ervaring van Super Mario Party is dan ook niet bepaald het sterkste punt van het spel. De singleplayer beperkt zich alleen tot de Challenge Road waarin je allerlei minigames achter elkaar speelt. Je kunt Super Mario Party ook online met andere spelers spelen, maar dit geldt alleen voor de minigames.

Met de minigames is niets mis, maar ze komen toch iets minder tot hun recht wanneer je deze alleen speelt. De minigames werken namelijk het best wanneer er echt wat te winnen of verliezen valt tijdens bordspel, om nog maar te zwijgen over de reacties van je medespelers. Super Mario Party speel je dan ook het best met meerdere spelers in dezelfde kamer.

Verder profiteert Super Mario Party ontzettend van de Nintendo Switch. Wanneer jij je Nintendo Switch op zak hebt, kun je elk moment de twee Joy-con los klikken om andere spelers uit te nodigen voor Oudhollandse gezelligheid (of een verhitte strijd) die Super Mario Party kan geven. Voor wie liever graag de vrede bewaart, is er de Partner Party mode, waarin twee teams van twee spelers het tegen elkaar opnemen en samenwerken de sleutel tot succes is. En verder zijn er nog wat andere leuke opties die het spel absoluut de moeite waard maken.

Kan erg competitief worden!

Plus- en minpunten

Kan erg competitief worden!

Minigames maken slim gebruik van de Joy-con controllers

Nieuwe spelmodi zijn feestelijk!

Weinig te doen voor één speler

Toad's Rec Room alleen speelbaar met twee kopieën van Super Mario Party

Conclusie

Mario & Co zijn terug met een Oudhollands vermakelijk feestje voor deze koude herfstdagen! Maar zoals elk feestje komt ook dit spel het best tot z'n recht wanneer je met meer personen bent. Super Mario Party biedt ontzettend veel multiplayer pret en met de afklikbare Joy-cons kun je nu altijd en overal een feestje bouwen. Maar onthoud wanneer één van je beste vrienden je zuurverdiende ster steelt: het is maar een spelletje...

Deze review is in samenwerking met XGN.nl