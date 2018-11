Red Dead Redemption 2 - review

Ook al werkt de besturing soms tegen, met een prachtig verhaal in een van de mooiste spelwerelden ooit gemaakt is deze game onmisbaar voor PS4- en Xbox One-bezitters.

Wat is het?

Red Dead Redemption 2 is het vervolg op Red Dead Redemption, een actievolle avonturengame uit 2010 waarin John Marston de hoofdrol speelde. Ontwikkelaar Rockstar Games, die ook achter Grand Theft Auto V zit, kiest er met het nieuwe deel voor om twaalf jaar terug in de tijd te gaan en Arthur Morgan als het nieuwe hoofdpersonage te introduceren. Arthur past in het rijtje antihelden zoals Clint Eastwoods ‘Man with No Name’ uit de westerns van Sergio Leone: een koelbloedige en moreel dubieuze outlaw, maar eentje waar je toch sympathie voor ontwikkelt.

Arthur en John zitten ten tijde van Red Dead Redemption 2 (het jaar 1899) in dezelfde bende die onder leiding staat van de idealistische Dutch van der Linde. Al aan het begin wordt duidelijk dat Dutch en zijn aanhangers geen lieverdjes zijn en veel geld nodig hebben om ‘een perfect bestaan’ op te bouwen ergens ver weg. De enige manier die ze kennen om dat te bereiken is het plegen van overvallen en – om het verder spoilervrij te houden- dat is niet zonder risico’s en gevolgen.

Met het ijzersterke hoofdverhaal ben je meer dan vijftig uur zoet, maar er is nog veel meer te doen! Red Dead Redemption 2 stimuleert je om op je paard de uitgestrekte wereld te verkennen en op avontuur te gaan. Hoe je dat doet is geheel aan jou: je kunt op dieren of boeven jagen, schatzoeken, aan het meer gaan vissen en plaatsjes bezoeken voor nieuwe kleren, een warm bad of een potje poker. De mogelijkheden zijn schier eindeloos!

Zie het eerste deel van het spel dan ook als een klein voorgerecht. Het is makkelijk verteerbaar en doet je verlangen naar meer. Vervolgens krijg je een enorm hoofdgerecht opgediend, verdeeld over meerdere porties (lees: hoofdstukken). En om er een extra gang aan toe te voegen heeft de game zelfs een dessert voor je in petto.

Is het wat?

Dat er jarenlang aan Red Dead Redemption 2 is gewerkt valt aan alles te merken; van Arthurs baard die mettertijd groeit tot de willekeurige, vaak hilarische gebeurtenissen die je al reizende meemaakt; en van de fenomenale uitzichten op het landschap tot aan de uiteenlopende karaktertrekken van je kameraden. Overal lijkt over nagedacht te zijn en elk aspect is uitgewerkt met de grootste zorgvuldigheid.

Er is zo ontzettend veel te doen en zoveel detail aanwezig, helemaal op een 4K-scherm, dat we er geen eer aan doen om nu een compleet lijstje te gaan voorkauwen. In plaats daarvan kun je beter alles zelf ontdekken. Je zult gegarandeerd tientallen uren genieten. Zo goed als deze game hebben we het niet vaak gezien, wellicht nog nooit.

De immersie is groot in Red Dead Redemption 2. Vanaf de eerste seconde dat je speelt weet de game je helemaal op te slokken. Soms vergeet je gewoon dat je niet naar een film aan het kijken bent, tot je ineens met je paard een ravijn in valt of pal tegen een boom aan klapt. Op dat soort momenten zit je minder te wachten en die zijn zo nu en dan lastig te vermijden met de trage, logge besturing.

Heel erg is dat niet, want de animaties zijn juist van ongekend niveau qua realisme. Arthur rent, schiet, draait en sluipt precies zoals een mens hoort te doen en dat geldt ook voor de overige personages en zelfs alle dieren. Je zult niet of nauwelijks afgekapte of overdreven bewegingen zien, maar het is om die reden dat Arthur niet altijd doet wat jij wilt.

Plus- en minpunten

Verhaalvertelling en immersie

Antiheld Arthur Morgan

De prachtige en uitgebreide spelwereld

Besturing werkt soms tegen

Conclusie

Rockstar Games heeft een masterclass in het maken van games afgeleverd en dat mag ook wel met een ontwikkelingstijd van acht jaar. Dat aan de release van deze action-adventure game heel wat jaren werk vooraf is gegaan merk je aan alles. Maar zoveel moeite als er in de ontwikkeling is gestoken, zoveel plezier heb jij ervan!

Dat komt door de schaal waarmee Red Dead Redemption 2 je overmeestert. Kwantiteit staat doorgaans haaks op kwaliteit, maar in dit geval gaan de twee hand in hand. Want hoe groot het Wilde Westen in dit spel ook is, de minuscule details geven het overtuigingskracht. Denk aan de map van het vorige deel, maar dan vier keer groter én honderd keer diepgaander en je hebt een idee van wat je te wachten staat.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl