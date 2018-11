Leer ’praten’ met De Telegraaf

Van simpele taken als je tv aan- en uitzetten, je favoriete Netflix-serie starten en tegelijkertijd je verlichting in huis aanpassen. Tot willen weten wie onze premier was in 1972. Eigenlijk is niets te gek voor de Assistant die met de dag slimmer wordt. En je beter gaat begrijpen.

Allerlaatste Nieuws

Het laatste nieuws van De Telegraaf ontbreekt ook niet op de Assistant. Onlangs lanceerde de redactie de slimme nieuwsassistent Telly om, net als veel andere bedrijven, de mogelijkheden van de nieuwe technologie te verkennen. Zo is Albert Heijn (’Praat met Appie’), waar de Google speakers ook in de schappen liggen, druk bezig op het gebied van recepten en ongetwijfeld makkelijk bestellen en laten bezorgen van de ingrediënten.

Tal van nieuwsmerken begeven zich met ingesproken bulletins op het nieuwe terrein. De bulletins klinken goed en het is leuk om het nieuws op te vragen en dan de door de redactie geselecteerde berichten van enige tijd terug te horen, maar echt vernieuwend (behalve het opvragen via spraak) is het niet. Het is en blijft een veredelde copy van het ANP-bulletin.

De Telegraaf kiest een andere weg. Geen keurig ingesproken bericht, maar het allerlaatste net gepubliceerde nieuws voorgelezen door de standaardstem van Google. Klinkt op dit moment misschien wat robotachtig en soms is de intonatie of uitspraak niet helemaal juist, maar dat went na enige tijd. Daarnaast staat vast dat de stem alleen maar zal verbeteren en dat binnen enige jaren de luisteraar geen onderscheid meer kan maken tussen de kunstmatige stem en een menselijke stem.

Harman Kardon introduceert de Harman Kardon Citation-serie. Een combinatie van hoge kwaliteit audio, een simplistisch design en geavanceerde technologieën zoals de Google Assistant en Chromecast-technologie. Ⓒ Foto: Harman Kardon

Telly is afgelopen zomer ontwikkeld door Thimo van den Berg en Glenn van Dekken. Beiden zijn net klaar met hun bachelor traject Aerospace Engineering aan de TU Delft en zijn de uitdaging met de Google Assistant aangegaan.

,,Het programmeren van de Google Actions voor de Assistant is niet bepaald ’rocket science’ om maar in onze termen te blijven, maar wel een enorm interessant. Spraak in combinatie met kunstmatige intelligatie gaat zeker een belangrijke rol spelen in ons dagelijks leven", aldus Thimo.

De bedenker van de naam Telly, Glenn voegt daar aan toe: ,,Het idee was om met een set beperkte data een proof of concept te maken, maar na een paar dagen programmeren en overleg met Jeroen Arnoldus van TMG was wel duidelijk dat we veel verder konden gaan. Jeroen heeft ons toegang gegeven tot de centrale database van TMG met alle online content en met de beschikbare mogelijkheden van Google Actions brengen we de berichten naar de slimme speaker."

Telly

Het resultaat is Telly, die enige weken geleden officieel het levenslicht zag. Telly heeft toegang tot alle online content van De Telegraaf. Alles wat gepubliceerd is, kun je uit de slimme speaker 'toveren'.

Glenn over Telly: ,,Op het moment dat de redactie van De Telegraaf een artikel publiceert is het te beluisteren. De redacteuren kunnen daarbij artikelen vooraan binnen hun categorie plaatsen en tot op de letter bepalen wat er voorgelezen moet worden. Bij publicatie zijn er automatisch categorieën aan artikelen gekoppeld (binnenland, buitenland, financieel, sport, etc.) waardoor artikelen ook per categorie opgevraagd kunnen worden.”

'Geef mij het sportnieuws' resulteert in het laatste nieuws van Telesport en 'Financieel' brengt je op de hoogte van het allerlaatste financiële nieuws.

Daarnaast maakt Telly gebruik van een Elastik zoekmachine. Vraag je 'Geef mij het laatste nieuws over Max Verstappen', dan slaat de slimme speaker je figuurlijk om de oren met al het recente nieuws over Max.

Leren praten

De technologie van de slimme assistenten staat nog in de kinderschoenen. Praten moet je, net als een nieuwe taal, leren. De kunstmatige intelligentie van de speaker leert echter van elke opdracht en zal je steeds beter begrijpen.

Thimo: ,,We kunnen precies zien waar Telly (of de luisteraar) problemen mee heeft. Zo moet je bijvoorbeeld beseffen dat je Telly moet starten en stoppen. Net als een krant of boek pakken en wegleggen. Als je je lampen wilt dimmen terwijl je met De Telegraaf praat, dan is er op dit moment nog enig onbegrip bij Telly. Maar ook daar werken we aan.”

Het bevragen van Telly (en de Google Assistant in het algemeen) vergt enige gewenning, maar als je eenmaal weet hoe het moet luister je binnen enkele seconden naar het nieuws van jouw keuze.

Hoe werkt Telly?

Breng de Google Assistant voor iedere opdracht tot leven via OK Google, Hey Google of via een knopje als je de Assistant bijvoorbeeld op je telefoon (een iPhone kan ook...) of via een koptelefoon gebruikt.

Opstarten : ’Geef mij De Telegraaf’ of ’Praat met De Telegraaf’

Telly heet je welkom en vraagt de eerste keer of zij je naam mag ophalen bij Google. Zeg je ’ja’, dan noemt Telly je voortaan bij je voornaam. Met ’OK Google’ en vervolgens ’Vergeet mij’ vergeet Telly je.

Daarna vraagt Telly wat voor nieuws je wilt horen. Weet je de weg dan onderbreek je Telly via ’OK Google of Hey Google’ en geef je een spraakopdracht.

Wat kun je Telly zoal vragen?

’Laatste nieuws’ of ’Geef mij het laatste nieuws’: Telly geeft je een combinatie van de meest recente en door de redactie geselecteerde berichten uit de secties binnenland, buitenland, sport, financieel en entertainment.

’Sportnieuws’ of ’Geef mij het sportnieuws’: Telly geeft je de meest recente artikelen van Telesport.

Op dezelfde manier kun je ook het nieuws opvragen van de categorieën binnenland, buitenland, financieel of Privé.

’Voorpagina’ of ’Geef mij het voorpaginanieuws’: Telly leest de zeven topberichten van de voorpagina van Telegraaf.nl voor.

’Geef mij het nieuws over KLM’: Telly spreekt de Elastik searchengine aan haalt de laatste belangrijke berichten over KLM naar boven.

Als je klaar bent met lezen, dan leg je je krant, tijdschrift of boek weg. Dat is met Telly niet anders. Na ’OK Google’ of ’Hey Google’ sluit je Telly af.

’ Stop’ of ’doei’: Telly wenst je een prettig vervolg van je dag, avond of nacht en sluit af.

De slimme nieuwsassistent zal zich in de komende maanden nog verder ontwikkelen. Thimo: ,,We hebben wat punten op ons verlanglijstje staan zoals bijvoorbeeld personalisatie. Een luisteraar kan er dan voor kiezen om persoonlijk nieuws te krijgen. Je kan de Assistant toestaan om op basis van eerdere zoekvragen nieuws te selecteren waarin je waarschijnlijk geïnteresseerd bent.”

Feedback over Telly? Mail naar tech@telegraaf.nl