Column: Hersenkrakers van wetenschapper

Ryuta Kawashima is geen gamepersonage, maar een echt persoon. In 2007 mocht ik hem in Zwitserland interviewen. Toen bleek dat de goede man niet zelf de royalty’s krijgt voor de spellen, maar de Tohoku University waaraan hij is verbonden. Benieuwd wat er gaat gebeuren met de royalty’s voor de nieuwe game Dr. Kawashima’s Duivelse Brain Training: Kun jij je blijven concentreren?

Inspiratie hiervoor was Kawashima zelf die vond dat hij achterliep op zijn studenten. Hoe goed je dingen kunt onthouden en kennis weer paraat hebt, heeft namelijk te maken met de capaciteit en het functioneren van je werkgeheugen. Wat niet helpt, zijn alle afleidingen die we tegenwoordig ervaren. Je wilt studeren of werken, maar dan klinkt er een tingel vanwege een nieuw appje of mailtje...

Concentratievermogen en werkgeheugen zijn volgens Kawashima te trainen met zijn nieuwe game. Simpel zijn de oefeningen niet. Je begint met trainingen van vijf minuten waarbij je bijvoorbeeld sommen voorgeschoteld krijgt. Soms moet je het antwoord van de vorige bij de nieuwe som opschrijven. Dat betekent dat je zowel de oplossing van de vorige som als die van de huidige moet onthouden. Ook is er een variant waarbij je het antwoord van twee sommen terug moet invullen. Behoorlijk pittig!