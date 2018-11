LEGO DC Super Villains review

Een game die een sensatie is voor het hele gezin, maar nog altijd bugs bevat die vrijwel elke LEGO game heeft.

Wat is het?

“It’s good to be bad”. Deze slogan vind je op de achterkant van het doosje. Er zijn al tientallen LEGO games verschenen, zoals Harry Potter, Pirates of the Caribbean, The Lord of the Rings en nog zoveel meer. Vele bekende Hollywood blockbusters zijn in de loop der jaren op charmante wijze geparodieerd in LEGO-games met altijd meer één doel: jong én oud vermaken, waardoor altijd de mogelijkheid is aangeboden de games samen op de bank te spelen. Helaas hebben de online liefhebbers pech, want zij kunnen niet samen LEGO blokjes kapot maken.

DC Super Villains is een LEGO game die niet gebaseerd is op een film die nu in de theaterzalen draait, maar is een op zichzelfstaande game. De boodschap is duidelijk: spelers laten ervaren hoe het is om als schurk te spelen, vandaar de naam ‘Villains’. Dat betekent dat er in de kwaadaardige schoenen gestapt kan worden van heel wat bekende personages. Denk aan Harley Quinn, Lex Luthor, Scarecrow en tientallen meer. Toch zijn het niet alleen schurken die met hun krachten mogen pronken, ook zijn er een paar helden. Gelukkig maar!

Het mooiste is de toevoeging dat voor het eerst in de serie zelfgemaakte schurken gemaakt kunnen worden. Voordat je het spel opstart, kun je een poppetje kiezen en van alles aan hem of haar aanpassen. Zo laat je je eigen superschurk de hoofdrol spelen in deze nieuwe LEGO DC Super Villains game. Stiekem is dat best wel leuk.

Is het wat?

Het is geweldig om te zien hoe dat personage dat jij hebt aangemaakt opeens vele vijanden een pak rammel mag geven. Dit klinkt vriendelijk en dat is het dan ook. LEGO games draaien altijd om de fun-factor en niet om gewelddadige gevechten, laat staan om sporen van liters bloed achter te laten.

Wat overigens niet betekent dat er dus helemaal niet gevochten mag worden (maar dus wel op een kindvriendelijke manier). Juist de diverse eindbazen zijn vermakelijk om te verslaan en het leukste is dit om met iemand op de bank te doen. Samen sta je sterk en dat geldt ook voor de vele puzzels die de game rijk is. Hierbij moet gedacht worden aan diverse elementen zoals dat in eerdere LEGO games verwerkt zat. Bijvoorbeeld ingrediënten verzamelen a la Harry Potter om op die manier verder te kunnen.

Het is bovendien fijn om te zien hoe de game veel verschillende soorten omgevingen aanbiedt, die prachtige details kennen. Heel Gorilla City is een verademing met de vele apen en bananen, om maar een dwarsstraat te noemen. En de on-rails stukken waarbij je achtervolgd wordt door een vijand en niets anders moet doen dan op een knop rammen zijn super. Bovendien zal elke DC-fan van alles herkennen en dat is dan ook om te Genieten met hoofdletter G.

Ondanks al deze lovende woorden kent de game ook wat minpunten. De Xbox One versie wil nog weleens vastlopen én zomaar achievements niet geven nadat een level gehaald is. Een probleem waar LEGO Pirates of the Caribbean ook al mee kampte. Het is vervelend als je, na 15 hoofdstukken, de game uitspeelt en de laatste achievement haalt van 100 punten, om er doodleuk tussendoor vier te missen. Herspeelbaarheid op die manier verhogen is niet dé manier....

Plus & Min

+ Zelfgemaakte DC-schurken

+ 15 levels

+ Veel verschillende personages

+ Diverse omgevingen

- Bugs

- Geen online co-op

Conclusie

Ondanks de lelijke foutjes die LEGO DC Super Villains bevat is de game, net als vrijwel elke LEGO game, een product om van te genieten. Ongeacht welke leeftijd: niemand hoeft zich te schamen om LEGO-games te spelen. Blokjes bouwen en afbreken zit in ons DNA sinds we geboren zijn. Dus waarom dan niet toegeven aan die begeerte? Bovendien kun je nu lekker als The Joker (wiens stem is ingesproken door Mark Hamill) zonder schaamte diverse vijanden een pak rammel geven. Wat wil een mens nog meer?

Deze review is in samenwerking met XGN.nl