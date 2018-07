Apple klaagde Nokia al eerder aan

Apple en Nokia sloten in 2011 na een eerdere juridische strijd een overeenkomst waarin afspraken werden gemaakt over het gebruik door Apple van Nokia-patenten. Naar nu blijkt heeft Nokia vijf patenten overgedragen aan zogenaamde patenttrollen. Dat zijn bedrijven die niets anders doen dan geld proberen te krijgen van bedrijven door die aan te klagen over vermeende patentinbreuk.

Apple schrijft in zijn aanklacht dat bereid is een licentie te nemen onder FRAND-termen, een afspraak om voor patenten op essentiële technologieën binnen een bepaalde sector een eerlijke, redelijke en niet-discriminerende prijs te vragen. Nokia zou echter met de patenttrollen in zee zijn gegaan om meer geld los te peuteren van de iPhone-maker. Patenttrollen zijn niet actief in een bepaalde sector en zijn dus niet aan de FRAND-afspraken gebonden. Apple wil dat Nokia geen patenten op essentiële technologie meer over mag dragen aan patenttrollen.

Nokia claimt in de tegen Apple aangespannen rechtszaken juist dat Apple inbreuk maakt op zijn patenten en dat onderhandelingen over een licentievergoeding lang genoeg hebben geduurd. Nokia wil dat voor die patenten gewoon wordt betaald. De Finnen hebben de afgelopen twintig jaar ruim 115 miljard euro in onderzoek en investeringen in de aankoop van patentportefeuilles van NSN in 2013 en Alcatel-Lucent in 2016 gestoken.