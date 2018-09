Dutch Filmworks wil downloaders opsporen

Dutch Filmworks is van plan alleen Nederlandse ip-adressen op te sporen die worden gebruikt om illegaal films van het bedrijf binnen te halen via torrentsites. Het bedrijf wil daarvoor een onafhankelijke organisatie inzetten. Daarna kan eventueel een waarschuwing of boete volgen.

Stichting Brein maakt al langer werk van het aanpakken van internetpiraterij. De stichting richt zich echter vooral op uploaders.