Review: Hitman 2

Dit vervolg introduceert nieuwe locaties en meer manieren om te doden, terwijl de kern van de titel verrassend bekend aan blijft voelen. Alleen is het spel misschien soms iets té herkenbaar.

Wat is het?

De Hitman-serie is er eentje die al flink wat jaren meeloopt. Het eerste deel kwam uit in 2000 en introduceerde gamers aan de koelbloedige huurmoordenaar Agent 47. De goedgeklede killer is makkelijk te herkennen aan zijn kale kop en barcode op zijn achterhoofd, maar misschien nog wel meer om zijn creatieve manier van moorden. Want waar de serie al achttien jaar meedraait, is het concept van de titels onveranderd gebleven.

In elke Hitman game word je als de bovengenoemde jager een level ingestuurd met een lijst aan doelwitten. Aan jou de taak om deze personen zo professioneel en ongezien mogelijk om te brengen en veilig te ontsnappen. Dit alles om een zo hoog mogelijke score te behalen om mee te pronken tegenover andere spelers en vrienden. Hitman 2 is op die regel geen uitzondering, maar kneedt de formule enkel om een meer gestroomlijnde spelervaring te kunnen bieden.

Het vervolg op Hitman uit 2016 biedt wederom een zorgvuldig uitgekozen selectie aan locaties (ditmaal zes stuks) waar je helemaal los kunt gaan. Elk level is enorm uitgestrekt en kent meerdere wegen die naar de overwinning kunnen leiden. Van rattengif tot een verfkwast, je kunt het zo gek niet bedenken of de kale superkiller weet er wel raad mee.

Vergeet daarbij niet je in de juiste kleding te hijsen, want vermommingen zijn minstens net zo belangrijk als de wapens waarmee je op pad gaat. Tenzij je natuurlijk een Silent Assassin bent en gewoon in je maatpak op pad gaat. Zolang niemand je ziet, kan immers niemand je identificeren. Fans van de serie klinkt het allemaal bekend in de oren en ontwikkelaar IO Interactive komt daarom ook met een gloednieuwe modus: Ghost Mode.

Hierin ga je de strijd aan met een andere menselijke speler en moet je als eerste vijf sluipmoorden uitvoeren op aangewezen doelwitten. Het is verreweg de grootste toevoeging die in Hitman 2 terug te vinden is, want verdere vernieuwingen vind je vooral terug in de lijst aan beschikbare wapens, nieuwe scenario’s of technische toevoegingen.

Zo zijn de zogenoemde Illusive Targets weer aanwezig in Hitman 2. Deze speciale doelwitten zijn maar een beperkte tijd beschikbaar in de game en je krijgt ook maar één kans om je slag te slaan. Word je gedood en mislukt je missie, dan is je doelwit voor altijd gevlogen. Hoewel het concept niet nieuw is, heeft elke Illusive Target een uniek verhaal en bieden de missies nieuwe scenario’s.

Zo is Sean Bean met de typerende bijnaam ‘The Undying’ het eerste Illusive Target binnen een reeks en aan jou om de door de bekende acteur gespeelde slechterik het zwijgen op te leggen. Dit soort content zorgt ervoor dat bekende levels ook op de langere termijn interessant blijven voor spelers en dat je een reden hebt om terug te komen naar de game.

Is het wat?

Dankzij de bekenede opzet van de game voelt Hitman 2 heel vertrouwd aan voor fans van het vorige deel uit 2016. Het voelt daardoor soms alsof ontwikkelaar IO Interactive het een beetje op safe heeft gespeeld. Wat meer innovatie had niet misstaan, al is duidelijk zichtbaar dat alle content in Hitman 2 kwalitatief van hoog niveau is. Elk level is van begin tot eind goed doordacht en alle mogelijke details zijn aanwezig. Op technisch vlak is dit vervolg sowieso een stap vooruit met betere belichting en andere grafische effecten. Grafisch gezien weet Hitman 2 absoluut punten te scoren.

Maar de levels ogen niet alleen mooi, er zijn tevens tal van avonturen te beleven. Naast je eigen moordavonturen kun je namelijk ook de verhalen volgen die verstopt zitten in de werelden. Er zijn vele kansen om creatief te werk te gaan en op dit soort momenten weet Hitman 2 je kostelijk te vermaken. De vele mogelijkheden die je hebt tijdens het spelen zorgen ervoor dat je elk level meermaals kunt spelen en toch nieuwe verhalen en methoden om te doden tegenkomt.

Toch weet de game niet op alle fronten te overtuigen. Waar Hitman 2 op grafisch vlak imposant is, draait de game niet altijd even stabiel. Op de nieuwere PlayStation 4 Pro en Xbox One X draait de game met een wisselende framerate, wat inhoudt dat het beeld soms wat haperend overkomt. Daarbij kunnen er nog wel eens wat foutjes om de hoek kijken, van karakters die in muren blijven steken tot bepaalde animaties die niet werken. Het zijn kleine smetten, maar bij elkaar opgeteld is het toch iets dat je uit de spelervaring brengt en dat is zonde.

Daarbij is de geïntroduceerde Ghost modus nog een beetje mager wat betreft diepgang. De modus is enkel te spelen op één level – het circuit in Miami – en de ervaring tijdens het spelen is erg wisselend. Zeker online tegen andere menselijke spelers willen tegenstanders zich nog wel eens misdragen, wat ervoor zorgt dat je niet rustig kunt jagen op je doelwit en uiteindelijk niemand punten scoort. De modus wordt nog verder doorontwikkeld en het is te hopen dat IO Interactive er iets moois van weet te maken, want potentie is er zeker.

Plus en minpunten

+ Een grafisch hoogstandje

+ Ruime en gevarieerde locaties

+ Veel vrijheid tijdens het moorden

- Niet zonder technische foutjes

- Nieuwe Ghost modus nog wat beperkt

Conclusie

Wie een liefhebber is van sluipen én moorden, kan met Hitman 2 zeker zijn ei kwijt. De verscheidene levels bieden wederom veel variatie en mogelijkheden om de innerlijke huurmoordenaar in je los te laten. De technische verbeteringen zorgen voor een nog mooier eindresultaat, met mooiere belichting en gedetailleerdere omgevingen. De kern is verder grotendeels gelijk gebleven en dat zorgt ervoor dat fans zich snel op hun gemak voelen in de digitale speeltuinen van ontwikkelaar IO Interactive.

Verwacht je innovatie, dan is Hitman 2 wellicht niet voor je weggelegd. De inhoudelijke veranderingen zijn klein en subtiel, met als grootste toevoeging de Ghost modus. Die modus is alleen nog niet helemaal perfect, dankzij gelimiteerde implementatie en vervelende tegenstanders. Online moorden is vooralsnog dus niet aan te raden. Maar heb je altijd al eens als huurmoordenaar de wereld over willen reizen en staat een barcode op je achterhoofd je prima, kruip dan in de rol van Agent 47 en maak de wereld weer een stukje minder dichtbevolkt.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl