Review: Fallout 76

Wat is het?

Vervallen steden, stoffige snelwegen en wanhopige mensen hebben altijd tot onze verbeelding gesproken. Kijk bijvoorbeeld naar de explosieve Mad Max-films, het eenzame I Am Legend met Will Smith en de groepsdynamiek in de post-apocalyptische TV-serie The 100. Voeg die elementen samen en het resultaat is een drietal actievolle rollenspellen met uiteenlopende en interessante personages, de Fallout-games van ontwikkelaar Bethesda.

Maar Bethesda gaat een stuk verder met Fallout 76 door het openen van de deuren aan meerdere spelers tegelijkertijd in de wereld, iets wat nog nooit is voorgekomen in de Fallout-franchise. Het verhaal in Fallout 76 is dat jij onderdeel bent van de groep mensen die als eerste de schuilkelders verlaat, na een verschrikkelijke nucleaire oorlog die niets van de wereld heeft overgelaten. Naast andere spelers zal je dan ook geen andere mensen tegenkomen. De enige andere ‘mensen’ die je pad zullen kruisen hebben de impact van de bommen overleefd, maar zijn doorgedraaid door de nucleaire straling en hebben het alleen gemunt op jouw dood. Samenwerken met andere spelers is vaak integraal om de gevaren van de wereld te overleven.

De rest van het verhaal van Fallout 76 wordt verteld door middel van opnames die je vindt van de Overseer, de baas van de schuilkelder waar je twintig jaar van je leven hebt doorgebracht. Er is een virus gaande dat de monsters van het post-apocalyptische West Virginia aantast naast de nucleaire straling. Het Scorched-virus draait mensen, dieren en monsters door, maar laat genoeg intelligentie achter om mensen wapens te laten gebruiken en monsters te evolueren tot buitenaardse moordmachines. De mensheid is klaar voor een nieuwe wereld, maar is de nieuwe wereld ook klaar voor de mensheid?

Is het wat?

Het is een gedurfde zet van Bethesda om te komen met een multiplayer Fallout-game, maar helaas voegt het meer problemen toe dan plezier. Ten eerste voelt het gebrek aan andere computergestuurde mensen aan als een groot gemis in de wereld van Fallout. Je kan alsnog via een microfoon praten met andere spelers, maar de interactie met de gekke en vreemde personages was wat een groot gedeelte van Fallout vormde. In Fallout 76 leer je daardoor veel minder van de wereld om je heen, voelen opdrachten gemaakt in plaats van organisch aan en komt het landschap leeg over, ondanks de vele vergane dorpen, gebouwen en bossen.

Ten tweede is het pijnlijk duidelijk dat Bethesda geen ervaring heeft met het maken van games voor meerdere spelers tegelijkertijd. De ontwikkelaar staat normaal al bekend om de grote hoeveelheid bugs en glitches in haar games, maar Fallout 76 doet daar nog eens een schepje bovenop. Voorwerpen die vast blijven zitten onder de grond, zwevende vijanden, vastlopers, crashes en opdrachten die niet voltooid kunnen worden waardoor spelers niet verder kunnen komen in het verhaal zijn geen uitzondering. Ook blijven vijanden vaak terugkomen naarmate er meer spelers in een gebied aanwezig zijn, waardoor het niet altijd aan te raden is om in een groep te reizen.

Het is enorm zonde, want de potentie van Fallout 76 is er zeker en komt bij vlagen naar de voorgrond. Zo is het nieuwe SPECIAL-systeem, waarbij spelers bij elk nieuw level een vaardigheid kunnen verbeteren en door middel van kaarten hun personage versterken, heel interessant gedaan ten opzichte van de vorige Fallout-games. Daarnaast zijn er een hoop nieuwe wapens toegevoegd die drastisch anders zijn dan het standaard wapengerei, zoals een musketgeweer uit de achttiende eeuw. En als alles naar behoren werkt is het ook daadwerkelijk heel leuk om een dorp uit te ruimen met een paar vrienden aan je zijde. Had Fallout 76 nog een paar maanden in de oven gezeten, dan was er vast een verrukkelijk resultaat uit gekomen.

Plus- en minpunten

+ West Virginia is groot en divers met verschillende landschappen

+ Nieuw SPECIAL-systeem met perk-kaarten

+ Met vrienden de wereld verkennen

- Veel vastlopers en crashes

- Gamebrekende bugs en glitches

- Wereld voelt leeg aan zonder computergestuurde personages

Conclusie

Bethesda wilde met Fallout 76 een game neerzetten waarbij spelers zelf de wereld opnieuw bevolken en af en toe met elkaar op de vuist gaan, net zoals in de TV-serie The 100. Maar in plaats daarvan voelt de game meer aan als I Am Legend: een eenzame tocht door een vijandelijke wereld. Ondanks het toevoegen van een multiplayer-aspect voelt de wereld leeg aan zonder computergestuurde personages en voorkomen vele bugs, glitches en crashes dat je van de game kan genieten met vrienden aan je zijde. Als alles goed werkt is het leuk om met meerdere mensen samen te spelen, maar Bethesda moet hard aan het werk om dat een consistente ervaring te laten worden.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl