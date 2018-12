Darksiders 3 Review

De derde telg in deze franchise laat je jagen op de vleesgeworden Zeven Hoofdzonden in een actievol avontuur, maar wel een dat door technische mankementen tussen een hemelse en een helse ervaring schommelt.

Wat is het?

In de eerste twee delen van de Darksiders serie zagen we hoe de Apocalyps startte, engelen en demonen op aarde met elkaar op de vuist gingen en de wereld snel in verval raakte. Ruiters War en Death gingen toen al op pad om het einde van de wereld tegen te houden.

Nu is eindelijk tijd voor Fury, de derde Ruiter en zus van War en Death, om haar steentje bij te dragen. Ze wordt naar aarde gestuurd om korte metten te maken met de Zeven Hoofdzonden: IJdelheid, Lust, Jaloezie, Vraatzucht, Woede, Luiheid en Hebzucht. Deze Hoofdzonden zijn geen daden zoals in de Bijbel vernoemd, maar omgezet naar machtige monsters. Zo ziet Luiheid eruit als een enorm beest dat veel weg heeft van een sprinkhaan. Omdat hij zelf liever geen hand uitsteekt, valt hij aan vanaf een enorme troon gedragen door zijn net zulke afschuwelijke onderdanen.

De spelwereld waarin dit alles gebeurt, is onderverdeeld in afwisselende gebieden die allemaal met elkaar in verbinding staan. Het is aan de speler om zich al verkennend een weg te banen naar de verschillende eindbazen, maar op elke route schuilen de nodige gevaren. Onderweg krijg je het aan de stok met de meest uiteenlopende vijanden die je willen beletten je missie te voltooien. Ook zal je regelmatig een puzzel moeten oplossen voor je weer verder kunt in het verhaal.

Is het wat?

Met Fury’s zweep in de hand moet je de vijanden, ongeacht of het engelen of demonen zijn, afmaken om zelf in leven te blijven. Hiervoor heb je tal van combo’s tot je beschikking, maar al snel zal blijken dat met enkel de aanval kiezen je niet wint. Het is namelijk net zo belangrijk de aanvallen van de vijanden te ontwijken. Vijanden in Darksiders 3 staan je naar het leven en iedere rake klap is mogelijk dodelijk. Fury is gelukkig de snelste van de vier Ruiters en dat geeft je de mogelijkheid om acrobatische toeren uit te halen en zo inkomende aanvallen te pareren. Deze combinatie tussen brute actie, maar toch opletten maakt het vechten in Darksiders 3 erg leuk.

Toch zal je regelmatig sterven in de game zodat je weer een stukje opnieuw moet spelen, zeker in het begin van de game. Gaandeweg je meer vijanden weet te verslaan zal je sterker worden, je wapens beter kunnen maken en nieuwe upgrades vrijspelen voor meer mogelijkheden. Daarnaast krijg je de beschikking over speciale krachten, zoals één waarmee je vijanden met vuur kunt bestoken en één die jou de kracht geven om zoals Jezus moeiteloos over water te lopen.

Deze extra krachten geven niet alleen het vechten in Darksiders 3 diepgang, maar zorgen er ook voor dat eerder onbegaanbare routes in de wereld nu ontdekt kunnen worden. De nieuwe routes brengen op hun beurt ook de nodige puzzels met zich mee, waarvan een enkeling je echt even achter de oren doet krabben. Jammer genoeg zijn veel van deze routes en puzzels niet optioneel, maar onderdeel van het verhaal en daarmee verplicht om te bereiken.

Hierdoor voelt Darksiders 3 minder vrij aan dan je zou willen. De technische belemmeringen spelen hierin ook een rol. Wanneer je door een gebied loopt, zal de game vaak even stoppen om het volgende stukje te laden wat de actie in de weg zit. Als je een beetje pech hebt kan het spel soms ook je complete spelcomputer laten vastlopen, waardoor opnieuw opstarten nodig is. Wanneer dat gebeurt en je een flink stuk opnieuw moet spelen, voelt dat toch even als de Hel.

Plus- en minpunten

+ Enorme eindbazen

+ Verbonden speelwereld

+ Veel combo’s en upgrades

- Lineaire gameplay

- Technische problemen

Conclusie

Darksiders 3 had een ijzersterk vervolg kunnen zijn op het epische Darksiders en het tweede deel, maar helaas weet de game dat niveau niet te halen. De titel heeft alle juiste ingrediënten in huis, met een interessante setting en goede actie, maar laat teveel steekjes vallen om echt te kunnen schitteren.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl