Media Molecule werkt samen met toneelgroep

“We kijken altijd uit naar nieuwe creatieve partners en manier om ons horizon te verbreden. Met Dreams hebben we een visie die voorbij de wereld van games gaat. Deze nieuwe samenwerking is een cross-over tussen de digitale wereld en theater en biedt een unieke kans om te werken over de grenzen van deze twee snel evoluerende sectoren”, laat de ontwikkelaar weten.

In Dreams krijgen spelers de controle over een hulpje, die gebruikt wordt als interactie met de gamewereld, om nieuwe items en personages te creëren en om objecten te manipuleren. De levels bestaan uit verschillende dromen, die met poorten aan elkaar gekoppeld zijn. Wat het verhaal wordt van Dreams, is nog niet duidelijk.