Review: Call of Cthulhu

Maar kan Call of Cthulhu de grote schoenen vullen of is het niets meer dan een storm in een glas water?

Wat is het?

Call of Cthulhu volgt het verhaal van Edward Pierce, een veteraan die na de Eerste Wereldoorlog besluit om zijn vaardigheden te gebruiken als privédetective. Maar overmatig alcoholgebruik en een schrijnend gebrek aan nieuwe zaken, ondanks dat er genoeg mogelijke zaken zijn in thuisstad Boston, zorgen ervoor dat hij onder druk komt te staan door zijn werkgever. Gelukkig voor Pierce lijkt het tij te keren door een zaak die hij krijgt aangeboden door een rijke industrieel. Hij wil dat Pierce de dood van zijn dochter Sarah Hawkins onderzoekt, die met haar man en kind is overleden bij een brand. De politie claimt dat het een ongeluk was, maar de industrieel wil er niets van weten en is er zeker van dat er meer speelt.

Edward Pierce neemt de zaak uiteraard aan en vertrekt naar Darkwater Island, een klein visserseilandje vlak voor de kust van Boston. Bij aankomst wordt al snel duidelijk dat vergane glorie een understatement is voor het eiland. Het enige wat er nog rest in de haven is een aantal vervallen gebouwen, waaronder een bar en een pakhuis, en een hoop chagrijnige, werkloze vissers. De enige mensen die nog winst maken op het eiland zijn alcoholsmokkelaars en de barman, die een groot aantal vaste klanten heeft.

Na het onderzoeken van het pakhuis, dat eigendom was van Sarahs man, en de villa van de Hawkins familie, komt Pierce erachter dat Sarahs koppige vader groot gelijk heeft. Niet alleen lijkt de brand opzettelijk aangestoken te zijn, maar er blijkt een sekte verborgen te zitten op het eiland dat een eeuwenoude, buitenaardse god aanbidt. Het onderzoek van Pierce is veranderd tot een zaak dat het lot van het hele eiland in handen heeft.

Is het wat?

Call of Cthulhu is in de eerste plaats een detectivegame, waar het onderzoeken van omgevingen en het oplossen van puzzels centraal staat, maar gaandeweg komen er steeds meer genres bij kijken. Dat maakt Call of Cthulhu een interessante game, waar je nooit goed weet wat je te wachten staat aan het begin van een level. Zo ben je op het ene moment een plaats delict aan het onderzoeken en houd je je ogen open voor verborgen objecten en het andere moment moet je zien te ontsnappen uit een gesticht dat er duistere praktijken op nahoudt.

Bovendien speelt de mentale gesteldheid van Pierce zelf een grote rol later in de latere fases van het spel. Dat is ook geen verrassing door de gruwelen waar de privédetective oog in oog mee komt te staan, zoals mensen die uit elkaar worden gerukt, bovennatuurlijke wezens en duivelse visoenen. Daarnaast heeft Pierce al een paar fobieën opgelopen in de oorlog en kan hij bijvoorbeeld door claustrofobie zich niet te lang in een kast verstoppen.

In bijna alle situaties zijn de vaardigheden die je kiest om te upgraden, zoals fysieke kracht of het kraken van sloten, van groot belang en bepalen welke acties je kan uitvoeren om verder te komen in het level. Zo zijn er in het gesticht meerdere manieren om bewakers af te leiden, maar sommige manieren zijn niet mogelijk als een vaardigheid een te laag level heeft. En zelfs als je wel de juiste specificaties hebt zijn het vaak lastige puzzels om op te lossen.

Helaas zijn er wel wat inconsistenties in Call of Cthulhu. Zo is het wel heel vreemd dat een oorlogsveteraan niet een simpele bewaker bewusteloos kan slaan om zijn eigen leven te redden. En ook op het grafische gebied schommelt de game af en toe flink tussen prachtige gebieden en detailloze huizen en rotsen.

Plus- en minpunten

+ Interessante mix tussen verschillende genres

+ Spannend verhaal

+ Angst speel een grote rol

+ Verschillende puzzels die je hersens laten kraken

- Vreemde en inconsistente keuzes wat betreft Pierce

- Op grafisch gebied schommelt het heen en weer

Conclusie

Toch doet Call of Cthulhu zijn inspiratiebron eer aan door een verhaal neer te zetten waarbij de spanning hoog oploopt en soms gespeeld wordt met de geestelijke gezondheid van de speler. De gameplay maakt het verhaal bovendien compleet door het mixen van verschillende genres, waar je het ene moment een obstakel probeert te overkomen en het andere moment moet rennen voor je leven. Helaas kent de game een paar foutjes en inconsistenties, maar dat mag de pret niet drukken voor de fans van horrorgames of liefhebbers van Lovecrafts werk.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl