Avicii top zoekopdracht van Nederland in 2018

Elk jaar biedt Google met Year in Search een tijdsbeeld, dat een unieke inkijk geeft in wat Nederland en de rest van de wereld heeft beziggehouden.

Was Avicii is de top trending zoekopdracht van Nederland, wereldwijd was dit de World Cup.

In de acht andere Nederlandse lijsten zien we onder meer de dividendbelasting, Koos Alberts en Utopia. Alle lijsten zijn te vinden op https://google.nl/2018. Ook publiceert Google een Year in Search-video, die een indringend beeld vormt van 2018: https://youtu.be/6aFdEhEZQjE.

In de top 10 van trending zoekopdrachten in Nederland staan bijna alleen maar mensen, al zien we behalve Fortnite ook Boer zoekt Vrouw terug. Daarnaast zijn er acht andere Nederlandse lijsten, waaronder de nieuwe lijst Evenementen, met daarin het WK Voetbal bovenaan. Ook Nederlandse evenementen zoals Pinkpop, de Nijmeegse Vierdaagse en de Zwarte Cross staan in die lijst.

De trending Wat is-vraag van 2018 is “Wat is de dividendbelasting?”, maar Nederland had ook vragen over de sleepwet en de Nations League. Verder zien we in de lijst met Internationale Celebrity’s dat Meghan Markle (3e) een stuk hoger staat dan Prince Harry (7e). Bij Trending Nederlanders staat Max Verstappen bovenaan.

Er zijn ook Nederlandse lijsten met trending politici, overledenen en voetbalclubs. Max Verstappen bleef in de zoekopdrachten Glennis Grace, Waylon, André Hazes en Koningin Màxima voor. Bij de Nederlandse overledenen werd Koos Alberts het meest gezocht. PSV eindigde bij de voetbalclubs bovenaan en Alexander Pechtold scoorde goed bij de politici.

Wereldwijd was World Cup de trending zoekopdracht van 2018, gevolgd door drie mannen die dit jaar het leven lieten: Avicii, Mac Miller en Stan Lee.

Top Trending Zoekopdrachten 2018:

1. Avicii

2. Glennis Grace

3. Barbie

4. Litebit

5. Jos B.

6. Meghan Markle

7. Maarten van der Weijden

8. Fortnite

9. Mac Miller

10. Boer zoekt Vrouw