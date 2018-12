Review: Just Cause 4

Held Rico Rodriguez moet het tropische paradijs bevrijden dat getergd wordt door extreme weersomstandigheden die helaas niet zo’n sterke indruk weten te maken.

Wat is het?

In de vierde telg van Just Cause komt Rico naar het reusachtige eiland Solís om erachter te komen wat er met zijn vader is gebeurd. Helaas lijken dictaturen Rico te achtervolgen en hem net als een valse hond, die achter de postbode aanrent, niet meer los te laten. In deel vier moet Rico namelijk als vanouds een einde brengen aan een dictatorschap en dat doet hij met alle plezier.

Het levert hem namelijk antwoorden op over zijn vader, want die heeft zich in het verleden blijkbaar niet helemaal netjes gedragen. Sterker nog, Rico’s oude heer heeft de valse dictator juist geholpen voordat hij om het leven kwam met het opzetten van een systeem dat voor extreme weersomstandigheden zorgt. Deze zijn helaas niet bepaald memorabel ondanks dat ze voor een extra manier zorgen om chaos te zaaien. Dit biedt een prima basis voor een goede blockbuster vol actie. Een beetje zoals de Transformers-films of een jaren ‘80 film met Sylvester Stallone.

Just Cause heeft in ieder geval net zoveel te bieden als het aankomt op actie en Rico heeft best wel wat gemeen met een filmheld als Rambo. Beide hebben grote spieren, weten hoe ze met wapens om moeten gaan en zijn niet vies van wat dood en verderf. Rico heeft alleen wel een goed stel hersenen, dus op dat vlak lijkt hij meer op James Bond. Alleen dan wel met tien keer zoveel explosies.

Is het wat?

Niet dat dit een groot probleem is, want dat is waar Just Cause 4 goed in is. Sterker nog, de gameplay beloont je juist voor het creëren van een goede dosis chaos en dat gaat vaak gepaard met een prachtige rookwolk en vlammenzee. Het terroriseren van de dictator en zijn privéleger verveelt soms alleen wel een beetje omdat de opdrachten die je krijgt geregeld eentonig zijn. Buiten de missies om merk je daar niet zoveel van doordat je bezig bent met het opblazen van alles wat los en vast. Iets wat je goed kunt doen met een prachtig wapen dat Rico tot zijn beschikking heeft.

Het betreft een geavanceerde grijphaak die voor plezier zorgt, want die kun je gebruiken om jezelf in de lucht katapulteren om vervolgens als een vogel zo vrij te vliegen met een wingsuit. Daar blijft het alleen niet bij, want met een aantal nieuwe snufjes is de grijphaak nu ook een fantastische manier geworden om vijanden mee om zeep te helpen.

Zo kun je ze met wat ballonnen de ruimte in laten zweven of geef je vijanden een whiplash door ze te laten touwtrekken met een sportwagen die met 200 kilometer per uur de andere kant op rijdt. De laatste optie komt in de vorm van kleine raketten die je op soldaten kunt plakken om ze vervolgens tegen een muur aan te laten vliegen. Welke manier je ook gebruikt, het is hilarisch om te doen en benadrukt alleen maar dat Rico een eenmansleger is.

Je kunt dat in de praktijk nog verder laten zien door je creatieve geest aan het werk te zetten, want door de grijphaak kun je de gekste creaties maken om ze vervolgens te gebruiken tegen vijanden. Just Cause 4 probeert op deze manier tussen alle doldwaze actie door te laten zien dat de wereld realistisch is, maar niets op Solís past in dit ideaalbeeld. De game blaast je namelijk niet bepaald weg doordat alles er zo mooi uitziet. Als het op schoonheid aankomt is Just Cause 4 in vergelijking de prachtige renpaarden uit Red Dead Redemption 2 eerder een manke ezel die geen poot meer heeft om op te staan.

Plus- en Minpunten

Chaos zaaien is heerlijk

Interessant verhaal

Grijphaak brengt plezier

Ruimte voor creativiteit

Eentonige missies

Oogt gedateerd

Conclusie

Als je door die gedateerde beelden heen kunt kijken, heb je aan Just Cause 4 een flinke dosis aan plezier. Met meer explosies dan alle films uit de jaren ‘80 bij elkaar en een beest van een grijphaak kun je je geluk niet op en zetten de vijanden het op een lopen. Die grijphaak maakt het veroorzaken van chaos alleen maar leuker. Wel moet gezegd worden dat de missies in de verhaallijn je steeds hetzelfde liedje laten zingen. Iets wat teleurstellend is want het verhaal is reden genoeg om kilo’s popcorn in je mond te drukken!

