Review: Super Smash Bros. Ultimate

Het resultaat is een game waarin zó veel te doen is, dat het soms een beetje overweldigend voelt.

Wat is het?

Wat hebben Super Mario, Pac-Man, Donkey Kong en Pikachu met elkaar te maken? Niet veel, behalve dat ze allemaal uit video games komen. In de Super Smash Bros. games van Nintendo brengt het Japanse bedrijf al haar eigen personages samen voor één groot knokfestijn. Eigenlijk een soort Boxing Stars voor Nintendo-personages en dat is tof!

De serie bestaat al sinds de jaren ‘90 en is vanaf het begin al een knallend succes geweest voor Nintendo. Dit komt omdat iedereen wel wil zien hoe Super Mario een trap uitdeelt aan zijn gamecollega’s, maar ook omdat de games erg toegankelijk zijn. De besturing is makkelijk te gebruiken en het kost niet veel moeite om indrukwekkende aanvallen te doen. Voor wie zich er meer in wil verdiepen is er gelukkig ook genoeg te beleven. Er zijn zelfs professionele toernooien ontstaan waarin spelers op hoog niveau de Smash Bros. games spelen.

Normaal gesproken introduceert elke Smash Bros-game een aantal nieuwe vechters en worden er ook een paar weggelaten. Super Smash Bros. Ultimate brengt voor het eerst alle personages uit de eerdere vijf games terug, en doet daar nog een schepje bovenop. In totaal kan je uit meer dan 70 vechters kiezen van 5 verschillende gameontwikkelaars.

Is het wat?

Het eerste opvallende in Super Smash Bros. Ultimate is de hoeveelheid content van de game. Naast de 74 speelbare personages zijn er 103 levels om te spelen, met 800 verschillende stukken muziek die daaronder afgespeeld kunnen worden. Variatie is hier het sleutelwoord; er is voor iedereen wel iets dat herkenbaar is in de game. Alles is tot in de puntjes uitgewerkt met een prachtige grafische stijl. Er is duidelijk veel moeite gestopt om de game zo vol mogelijk stoppen met veel (waardevolle) inhoud.

Met zo veel te zien en doen kan het ook bijna niet anders dat een potje Smash Bros. Ultimate uitmondt in gierend vermaak. Vooral wanneer je met drie (of meer!) andere menselijke spelers de game speelt komt het écht tot haar recht. De game is simpel om op te spelen, waardoor zelfs de meest onervaren spelers wel iets kunnen doen. Potjes zijn druk en chaotisch, maar omdat het zo gek is tovert dit bij de meeste spelers toch een dikke glimlach op het gezicht.

Voor plezier met vrienden zit het dus wel goed, maar dat is ook niet zo gek. Het is tenslotte waar de Smash games om bekend staan. Gelukkig valt er ook genoeg te beleven voor één speler. Nieuw is World of Light, een modus voor één speler waarin je alle gevangen genomen Smash Bros-personages moet zien te redden van de schurk Galeem. Onderweg vecht je tegen allerlei vechters met een unieke eigenschap, bijvoorbeeld hoger springen of een metalen huid.

Niet iedereen heeft dagelijks meerdere vrienden over de vloer, wat de reden is waarom online modi uitgevonden zijn. Dit is jammer genoeg het punt waarop Super Smash Bros. Ultimate het meest teleur stelt. Samen met vrienden spelen is nodeloos ingewikkeld, de speelopties zijn veel te beperkt en haperingen komen te vaak voor. In vergelijking met hoe uitgebreid de rest van de game is, komt dit beperkt over.

Plus- en Minpunten

Ontzettend veel personages, levels en muziek

Gegarandeerd vertier voor vier (of meer!)

World of Light en Classic Mode ook leuk voor één speler

Makkelijk te begrijpen

Online zeer beperkt

Conclusie

Het woord ‘Ultimate’ in Super Smash Bros. Ultimate is nog nooit zo van toepassing geweest. De game heeft immens veel personages om mee te spelen, levels om op te vechten en muziek om naar te luisteren. Omdat de game makkelijk te begrijpen is is de game perfect geschikt voor chaotische avond met een stel vrienden. Gelukkig is er ook voor één speler genoeg te beleven. Wat ons betreft heeft Super Smash Bros. Ultimate een welverdiende Knock-Out gescoord!

Deze review is in samenwerking met XGN.nl