11-11 Memories Retold Review

Beide oorlogen komen voornamelijk voorbij in schietspellen als Call of Duty en Battlefield, waarin geweld en actie de boventoon voeren. 11-11: Memories Retold belicht vooral het verhaal en de emotie van de oorlog in een meeslepende avonturengame, maar werkt zichzelf een beetje tegen door zijn grafische stijl.

Wat is het?

Ontmoet de jonge Canadese fotograaf Harry en de Duitse boer Kurt. Twee compleet verschillende mensen, wiens verhalen door het lot aan elkaar verbonden worden. Harry wil beroemd worden als fotograaf en zo indruk maken bij zijn vriendin. Dit leidt ertoe dat hij zich opgeeft om aan het front te fotograferen. Aan de andere kant van de wereld krijgt Kurt te horen dat zijn zoon Max vermist is in de oorlog. Zoals iedere vader dat zou doen, gaat hij op zoek naar zijn kind en geeft zich op om aan het front te vechten.

Beide mannen weten niet wat ze te wachten staat, maar komen er al snel achter hoe vreselijk de oorlog is. Als speler maak je gedurende drie aktes, die in totaal ongeveer vijf uur duren, de gebeurtenissen in de oorlog vanuit deze twee perspectieven mee. Hierin is er geen goed of kwaad, er is alleen het verhaal van twee mannen die totaal onvoorbereid in de Eerste Wereldoorlog terecht zijn gekomen. Twee mannen die elkaar tijdens hun zware tocht tegen zullen komen, waarna alles voor beide partijen zal veranderen.

11-11: Memories Retold gaat niet om vijanden neerschieten, bommen leggen en gebieden veroveren, zoals dat in Call of Duty of Battlefield het geval is, maar neemt je mee op een veel emotionelere reis dan dat. De game geeft je in het begin van ieder hoofdstuk de keuze met wie je wil beginnen en wisselt daarna telkens af met welk personage je speelt. Onderweg krijg je keuzes voorgeschoteld en inzicht in de gevoelens van diegene, waarmee de game de regie voor een deel in jouw handen legt. Zie het als een documentaire die je op tv volgt in plaats van dat je de actiefilm Saving Private Ryan aan het kijken bent.

Is het wat?

Ontwikkelaars Aardman en Digixart hebben op het gebied van emotie en het verhaal geweldig werk verricht. Het verhaal van Kurt en Harry pakt je direct in het begin vast om je niet meer los te laten. De ontwikkelaars doen dit met de manier van vertellen, maar ook door de achtergrondinformatie die je op realistische wijze voorgeschoteld krijgt. 11-11 geeft je onder andere middels post en te verzamelen documenten inzicht op hoe het thuisfront met de oorlog omging en hoe de karakters in het spel zich voelden. En daarnaast kent het verhaal meerdere eindes waardoor keuzes van jou als speler bepalend zijn. Je wilt de game na uitspelen meteen nog een keer opstarten! Want wat zou er gebeurd zijn als je anders had gekozen op het einde?

De meeste lof gaat nog naar de stemacteurs die fenomenaal werk verricht hebben. Het zijn dan ook niet de minste namen die zich aan 11-11 verbonden hebben. Harry en Kurt worden namelijk vertolkt door de bekende acteurs Elijah Wood (The Lord of the Rings) en Sebastian Koch (Zwartboek, Das Leben der Anderen), die de personages op het gebied van audio tot leven wekken. De soundtrack van 11-11 vult de gebeurtenissen op het scherm goed aan, wat de emotionele beleving alleen maar sterker maakt. Meer dan eens zal je kippenvel krijgen door de emoties die zowel de muziek als het stemacteerwerk over weten te brengen.

Jammer genoeg weet 11-11 op het grafische vlak minder goed te scoren. De gehele game wordt op je scherm getoverd alsof er een impressionistisch schilderij tot leven komt. In het begin van het spel zijn de verfstroken nog vermakelijk, maar al snel zal de gekozen grafische stijl gaan vervelen. Het is duidelijk dat het kenmerk van impressionisme, de beleving, voorop staat. Maar stijltechnisch is daardoor niet alles goed te zien. Zo zijn sommige te verzamelen voorwerpennauwelijks zichtbaar en zorgt de grafische stijl soms voor een wat vreemde weergave van de personages.

Plus- en minpunten

+Vertelt een interessant verhaal

+ Geen onderscheid tussen goed en kwaad

+ De speler heeft de regie

+ Maar liefst zeven eindes

- De impressionistische stijl is niet altijd even duidelijk

Conclusie

Als je hier eenmaal aan went, is 11-11 Memories Retoldeen geweldige game. Er wordt een verhaal verteld zonder daarbij goed en kwaad te onderscheiden. Als speler voel je je continu emotioneel verbonden met Kurt of Harry en daarmee is puik werk verricht.

Beide karakters worden ijzersterk vertolkt door doorgewinterde acteurs die de ervaring alleen maar intenser maken. De vreselijke gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog worden in deze game op een intrigerende en meeslepende manier verteld, die je nog lang bij zullen blijven. Memories Retold toont zo respect voor de slachtoffers van de gruwelijke oorlog op een manier waarop het voor iedereen toegankelijk is. Opdat we nooit zullen vergeten.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl