Asterix en Obelix XXL 2 review

In aanloop naar het derde deel van de avonturenreeksAsterix en Obelix XXL komt nu een gepolijste versie van Asterix en Obelix XXL 2uit voor Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch. De game laat spelers weer honderden Romeinse helmen lanceren, maar kent een flink tekort aan toverdrank en voelt op elk gebied verouderd aan.

Wat is het?

In 2005 verscheen de originele versie van Asterix en Obelix XXL 2 voor de PlayStation 2. In deze game gaanAsterix en Obelix zoals altijd op pad om hun geliefde dorp te redden uit de klauwen van de Romeinse legioenen. Julius Caesar heeft alle druïden van het dorp ontvoerd, wat een slimme stap blijkt. De druïde en Gallische cocktailmeester Panoramixis namelijk verantwoordelijk voor de iconische toverdrank die de Galliërs zo sterk als een beer maakt. Zonder deze zelf gestookte Red Bull is het Gallische dorp al snel weerloos.

Asterix en Obelixzetten ook in deze opgepoetste versie koers naar Las Vegum, een Romeinse parodie op het Amerikaanse gokparadijs Las Vegas. Ze krijgen tijdens dit negen uur durende avontuur ondersteuning vanuit een onverwachte hoek, namelijk een Romeinse dubbelspion Sam Schieffer, die het duo op weg helpt in de zes werelden die Las Vegum telt. Deze spion is een parodie op het hoofdpersonage Sam Fisscher uit de bekende sluipgame Splinter Cell en niet de enige parodie of verwijzing naar een andere game die in de Las Vegum voorbij komt.

Karakters als Super Mario uit de Super Mario Bros. franchise en SonictheHedgehoguit de gelijknamige games komen veelvuldig voorbij in Romeinse varianten. Spelers krijgen naast deze twee videogame-iconen ook te zien hoe Lara Croft uit Tomb Raider eruit had gezien als ze in plaats van een intelligente, slanke, rondborstige dame een dikke, domme Romein zou zijn.Asterix en Obelix XXL 2 is een game die boordevol verwijzingen en knipogen naar andere games zit. Deze komen voorbij in de vorm van karakters om te bevechten, maar ook in de omgevingen die Las Vegum rijk is.

Is het wat?

Voor doorgewinterde gamers is Asterix en Obelix XXL 2 een feest van herkenning met alle knipogen en parodieën. Wat dit betreft tovert de game meer dan eens een glimlach op het gezicht van spelers. Jammer genoeg gaat dit wel grotendeels ten koste van de eigen identiteit van de game die maar minimaal aanwezig is. Grafisch is deze opgepoetste versie van Asterix en Obelix XXL 2 daarbij niet de sterkste titel die er is. Alles, op de verbeterde animaties na, oogt behoorlijk verouderd en neemt spelers bijna letterlijk mee terug naar het jaar waarin het origineel uitkwam.

Datzelfde geldt voor het vechtsysteem in de game. Spelers krijgen het tijdens hun avontuur veelvuldig aan de stok met Romeinse legioenen. Zoals in de stripverhalen van Asterixmogen spelers deze uit hun schoenen slaan om vervolgens aan de verzameldrift van Obelix te voldoen: Romeinse helmen verzamelen.De verzamelde helmen vormen de valuta in de game, waarmee je 3D-modellen van karakters vrij kunt spelen, maar bijvoorbeeld ook nieuwe aanvalscombo’s vrij kunt spelen.Deze breiden het eenvoudige vechtsysteem dat de game kent wat uit, maar diepgang valt dan nog steeds ver te zoeken.

Asterix en Obelix is wat dit betreft als een boterham met pindakaas. Je kunt verschillende varianten pindakaas gebruiken, maar uiteindelijk is de smaak altijd die van pinda’s. Jammer genoeg zorgt het eenvoudige vechtsysteem in Asterix en Obelix XXL 2 ervoor dat de game al snel gaat vervelen op het gebied van gameplay. Vooral als je bedenkt dat je in elke omgeving verplicht wordt om een vooropgezet aantal Romeinen in elkaar te slaan voordat je verder mag.De game kent naast het vechten nog enkele puzzelelementen, maar die zijn niet sterk uitgewerkt. Daarbij is het ook tijdens het puzzelen vaak vechten dat de klok slaat. Bovendien moet de hele game alleen doorlopen worden en is er geen ruimte voor twee spelers, terwijl het avontuur van het duo dat prima toelaat.

Plus- en minpunten

+ Talloze parodieën en knipogen naar games

+ Toegankelijke besturing

- Slechts één speler

- Filmpjes zijn verouderd

- Vechten wordt snel saai

- Puzzels voegen niets toe

Conclusie

Onder aan de streep is de gepolijste versie van Asterix en Obelix XXL 2 niet de titel die dit had kunnen zijn. Er is te weinig aandacht besteed aan het oppoetsen van de grafische kant en de basis waarop deze game rust was al niet heel sterk. Het resultaat is een game die proeft alsof je een blikje energiedrank uit de koelkast pakt dat er al sinds 2005 staat. Het is over datum, de prik is eraf en het geheel smaakt te plat om nog van te genieten.

