LG lanceert oprolbare TV

Door de jaren heen zijn televisieschermen gestaag groter geworden naarmate de resolutie van de schermen verbeterde. Een oprolbare OLED-TV lijkt een echte game-changer omdat de ruimte niet standaard wordt ingenomen door een TV-scherm en de invulling van ruimten daarmee niet beperkt wordt.

De oprolbare tv kent drie standen: Full View, Line View en Zero View. Full View biedt een kijkervaring op groot scherm en onthult de volledige. Gebruikers kunnen met hun stem Amazon Alexa en Google Assistent opdrachten laten uitvoeren, een nieuwe toevoeging aan LG’s AI TV-line-up in 2019, net als ondersteuning voor Apple AirPlay 2 en HomeKit. Met ondersteuning voor AirPlay 2 kunnen gebruikers eenvoudig rechtstreeks van hun Apple-apparaten video’s van iTunes en andere video-apps op de LG afspelen, evenals muziek en foto’s. Met Apple HomeKit-ondersteuning kunnen klanten hun LG TV bedienen via de Home-app of door Siri te vragen.

Met de Line View kan de tv gedeeltelijk worden uitgerold, waardoor specifieke taken kunnen worden uitgevoerd waarvoor niet het volledige TV-scherm nodig is. In deze weergave kunnen gebruikers kiezen uit functies zoals Clock, Frame, Mood, Music en Home Dashboard. Roep de klokmodus op om de tijd en het weer in een oogopslag te bekijken of de frame-modus om te genieten van familiefoto’s die vanaf een smartphone worden gedeeld.

In de Zero View is het volledige 65 inchscherm opgerold. In deze weergave kunnen gebruikers luisteren naar muziek en andere audio-functies die afkomstig zijn van het 4,2-kanaals 100W front-firing Dolby Atmos-audiosysteem.