Review The Council

Verhaallijnen in games weten steeds meer te imponeren. Van het hartverscheurende verhaal van hoofdpersoon Joel in The Last of Us tot het meeslepende Red Dead Redemption 2, het relaas maakt tegenwoordig indruk.

Het verhalende The Council is iets anders dan de vorige twee games, aangezien jij de keuzes maakt en het verhaal voortduwt. En dat zorgt voor een indrukwekkend vertelsel, dat helaas geteisterd wordt door onlogische en lastige puzzels.

Wat is het?

The Council is een verhalende game verdeeld over meerdere afleveringen. Elke aflevering krijg jij de controle over Louis de Richet, een lid van een geheimzinnige organisatie dat zich bezighoudt met occulte aspecten. Die organisatie telt meerdere bekende gezichten uit de wereldgeschiedenis, zoals Napoleon en George Washington en jij moet je als beginneling staande weten te houden tussen deze grootmachten.

Het verhaal draait om de verdwijning van jouw moeder op het eiland van de mysterieuze Lord Mortimer; een machtige man die schijnbaar vele touwtjes achter de schermen van de wereldpolitiek beheerst. Aan jou de taak om je moeder te vinden, contacten te leggen met de overige aanwezigen op het eiland en erachter te komen wie Lord Mortimer nu precies is.

Hiervoor heb jij diverse talenten tot je beschikking. Louis kan zich specialiseren tot detective, occultist of diplomaat waarbij verschillende vaardigheden om de hoek komen kijken. Een detective is goed in het ondervragen van gasten en andere psychologische aspecten, terwijl een diplomaat meer van politiek afweet en enkele handige afleidingsmanoeuvres heeft als een vraag je niet bevalt.

Met die talenten bepaal jij hoe het verhaal loopt. Help je een enigszins aangeschoten vrouw die schreeuwt om jouw hulp als de nacht is gevallen of loop je mee met een hertogin waar je net een groot geheim van hebt gehoord? Deze vraagstukken staan centraal in The Council en elke keuze die jij maakt heeft gevolgen voor het verloop van de game.

Dat jouw keuzes consequenties hebben in een game is niet iets compleet nieuws, maar ontwikkelaar Big Bad Wolf slooft zich uit met de gevolgen. Een op het oog simpele keuze kan immense gevolgen hebben. Zo is het mogelijk dat jij de schreeuwende dame in kwestie niet helpt en de volgende aflevering bezig bent met een moordonderzoek. Als je haar kalmeert en helpt dan is de vrouw de volgende aflevering verdwenen en moet je niet alleen op zoek naar jouw moeder, maar ook naar haar.

Is het wat?

Ontwikkelaar Big Bad Wolf heeft geprobeerd jouw consequenties zwaar te laten wegen en dat lukt de maker goed. Vaak ontstaat er twijfel of jij wel de juiste keuze hebt gemaakt met Louis, maar de gevolgen zijn altijd verrassend en voegen steeds meer vragen toe aan het mysterie dat zich langzaamaan ontvouwt.

Het is alleen wel jammer dat de maker op een gegeven moment niet meer weet welke kant zij op wil. The Council begint als een spannend raadsel, waarin jij je afvraagt wie te vertrouwen is en probeert een 0mysterie op te lossen, maar verandert abrupt in game met demonen en duistere gaven waarmee je mensen kunt overnemen en taken kunt uitvoeren met diens lichaam. Het klinkt ongewoon en past helemaal niet bij The Council. Bovendien zijn de grafische aspecten van de game ondermaats en ervaar je vaak meerdere technische problemen.

Wat wel goed past bij The Council zijn de vele gesprekken die je voert met de andere gasten op het eiland. Elk gesprek is een mijnenveld waarbij jij rekening moet houden met de sterktes en zwaktes van de verschillende figuren. Zo kan het voorkomen dat iemand psychologisch makkelijk te manipuleren is, maar op politiek gebied snel doorheeft wanneer jij onzin uitkraamt.

Dit aspect komt het beste naar voren in de zogenaamde confrontaties, wat ware veldslagen zijn. Hierbij moet je gebruikmaken van de zwaktes van een ander personage om het gesprek gaande te houden en de conversatie te overleven. Bij winst kunnen de confrontaties waardevolle informatie opleveren die erg bruikbaar is, maar als jij ze verliest sta je in diskrediet bij de persoon in kwestie. En dan wordt het erg lastig om die enkeling te vleien.

Een ander element wat lastig is in The Council is het puzzelgedeelte. Een uitdagende hersenkraker is enerverend, maar als de puzzels omslachtig zijn en jij na meerdere verwoede pogingen het nog steeds niet begrijpt, is dat niet goed. The Council kent dit soort puzzels helaas vaak, zoals een raadsel waarbij je een geheime boodschap moet ontrafelen met een Bijbel en wat portretten op de muur. Het is nodeloos ingewikkeld en vervelend.

Plus- en minpunten

+ Jouw gekozen verhaal met gevolgen

+ Sterke confrontaties met andere gasten

- Lastige en onlogische puzzels

- Abrupte gameplayveranderingen

- Grafisch niet echt hoogstaand

Conclusie

The Council is een prima verhalende game met een enerverend mysterie als uitgangspunt. De keuzes die jij maakt, hebben een daadwerkelijk gevolg voor het verloop van het verhaal. Gesprekken die jij voert met andere personages zijn ware veldslagen waarbij jij er alles aan moet doen om als winnaar het slagveld te verlaten.

Grafisch is de game matig met problemen als personages die wegvallen of achtergronden die niet laden en zit de game tjokvol met onlogische en moeilijke puzzels. Ontwikkelaar Big Bad Wolf weet niet precies welk gamegenre zij moet aanhouden, maar het is te hopen voor de toekomst dat zij dit wel weet. Want dan heeft zij potentieel goud in handen.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl