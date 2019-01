Bury Me, My Love Review

Bury Me, My Love vertelt het emotionele verhaal van een asielzoeker dat enerzijds aangrijpend is, maar iets té sterk leunt op dat verhaal.

Wat is het?

Bury Me, My Love is te koop voor slechts 4,99 en is een co-productie van ARTE, het Europese culturele netwerk en game-ontwikkelaars. Toen de journalist Lucie Soullier ooit een artikel las over een vrouw die Syrië was ontvlucht en in Duitsland terecht was gekomen, was het idee geboren: een game in een app. Als speler krijg je niets anders te zien dan het scherm van een telefoon waarin je in de huid kruipt van Majd, een Syrische man. Gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen app je continu met je partner Nour. Met geld op zak ontvlucht ze Syrië en probeer je Duitsland te bereiken.

Een Syrische vluchteling is een actueel thema én interessant om dat in een game verwerkt te zien. Het is weer eens wat anders dan de doorsnee oorlogsverhalen die verteld worden in populaire series als Call of Duty of Battlefield. Het oorlogsverhaal wordt niet verteld vanuit het oogpunt van een soldaat met een machinegeweer, maar in plaats daarvan als slachtoffer van oorlogsgeweld. Het enige wat je nu doet is een WhatsApp-gesprek een aantal dagen voeren (de game duurt slechts een paar uur) waarbij Nour steeds een stapje verder komt richting haar doel. Zo wordt de oversteek gemaakt naar de Balkan en staat ze continu voor nieuwe (extreme) uitdagingen. Wie is wel te vertrouwen en wie niet?

Is het wat?

Dat gegeven is zeer interessant, omdat je als westerling een kijkje krijgt in het leven van twee Syrische mensen. De makers hebben Nour en Majd heel menselijk gemaakt, ze appen met elkaar als een doorsnee stel: vol liefde, kibbelen, grapjes, bezorgdheid en wat al niet meer? Het is grappig om te horen, zodra Nour Libanon bereikt en de vraag stelt “wat denk je wie ik net ben tegengekomen?”, je als Majd voor de grap kunt zeggen “Keanu Reeves.” En het is opzienbarend als Nour een groepje Afrikanen tegenkomt ze zelf aangeeft dat ze moet uitkijken, omdat Afrikanen altijd stelen. Jij als Majd kan dit vooroordeel prachtig pareren met de wedervraag of mensen ook niet zo naar hen Syriërs kijken.

Continu app je met Nour en leef je mee met alle gebeurtenissen die plaatsvinden: van dagen lopen in de kou, politie die het duidelijk niet op heeft met vluchtelingen en smokkelaars. Jou wordt geregeld om advies gevraagd: ga je linksaf of ga je rechtsaf? Het is geweldig dat de game 19 diverse eindes heeft, wat de herspeelbaarheid van dit spel enorm groot maakt. Al zal je af en toe merken tijdens het beantwoorden van de Whatsappjes dat niet elke keuze voor een even baanbrekend verloop zal zorgen. Sterker nog, sommige keuzes voeren niets uit. Wat dat betreft is het spel af en toe iets te veel voorprogrammeerd. Verder liep het spel drie keer vast en zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Verder dan eens wat emoticons versturen en af en toe een foto komt de WhatApp-game niet.

Plus- en minpunten

Game liep paar keer vast

Sommige iets te veel voorgeprogrammeerd

Iets te weinig mogelijkheden

+ gebaseerd op waargebeurde dingen

+ Aangrijpend actueel thema

+ meerdere verhaallijnen mogelijk

+ Slechts vijf euro

Conclusie

Ondanks deze minpunten is het spel een must om te spelen als je geïnteresseerd bent in Syrië en vluchtelingen. Misschien worden we in de westerse samenleving wel te veel geconfronteerd met politieke conflicten waarbij er af en toe te weinig ruimte is voor menselijke verhalen. Laten we dat niet vergeten: in elke oorlog worden mensen, zoals jij en ik, benadeeld. Alleen daarom al is het interessant om Bury Me, My Love te spelen. De titel die overigens een Syrische afscheidszin is met de betekenis “Pas op, denk niet aan sterven voordat ik sterf".

Deze review is in samenwerking met XGN.nl

Rox van der Helm