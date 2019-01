Huawei houdt eer hoog

In de goed gevulde concertzaal Salle Pleyel in het 8e arrondissement van Parijs presenteerde directeur George Zhao de nieuwe line-up van HONOR met als ster van lichtshow de View20. Een nieuwkomer om mee rekening te houden.

In Nederland is het merk HONOR niet bekend. In China is het hét nummer één e-brand. Vooral populair onder jongeren en met 70 miljoen verkochte toestellen een serieuze speler. Vorige modellen van het merk werden uitgebracht met het voorvoegsel Huawei. Dat is nu nergens meer te vinden. De focus ligt op de jonge gebruiker. Hoogwaardige technologie voor een betaalbare prijs.

De View20 met camera linksboven. Ⓒ Foto: HONOR

HONOR laat bij monde van George Zhao en Michael Pan, die de scepter over West-Europa zwaait, geen mogelijkheid onbenut om zich te profileren als een ‘onafhankelijk bedrijf’, maar dat verhaal gaat moeilijk op als alles wat erin zit (van hoge kwaliteit overigens) uit de Huawei-fabrieken komt. Daarbij komt ook nog eens dat het moederbedrijf in de aanval op Samsung en Apple de verkochte HONOR-toestellen voor het gemak maar meetelt. En met meer dan 65 miljoen toestellen is dat toch 30% van de aanzienlijke taart.

De cijfers over 2018 in Europa zijn wat verkochte toestellen betreft niet slecht. In Rusland eindigde HONOR als tweede en in Duitsland, Italië en Finland als vierde en in Frankijk en Engeland stond het bedrijf ook in de top 5.

Awards

De complete West-Europese media verzamelde zich in Parijs voor de presentatie van View20, het nieuwe vlaggenschip van HONOR. Tijdens de technologieshow CES 2019, die onlangs in Las Vegas gehouden werd, sleepte het toestel maar liefst negen prijzen in de wacht. Van top keuze tot beste telefoon tot beste van CES 2019.

Na een paar uur met de View20 te hebben doorgebracht kan ik mij iets bij deze prijzenregen voorstellen. Net als de Mate 20 Pro van moederbedrijf Huawei is de View20 uitgerust met de supersnelle Kirin 980 AI chipset en heeft waterkoeling aan boord.

Het is de eerste telefoon ter wereld met een 48 Megapixel camera, waardoor de foto’s enorm gedetailleerd zijn en scherp blijven bij uitvergroting. Verrassend is de positie van de camera aan de voorkant, een 25 Megapixel ‘in screen’ camera. Geen inkeping (notch) die schermoppervlakte in beslag neemt, maar een gaatje van slecht 4,6mm in de linkerbovenhoek. Zo blijft (bijna) het hele 6,4 inch scherm beschikbaar.

De orginele foto van de vlinder. Ⓒ Foto: HONOR

En zo ziet de uitvergroting er uit. Ⓒ Foto: HONOR

Aan de achterzijde bevindt zich ook een 3D-camera. De camera verzamelt informatie over de vormen van objecten, waardoor ze los lijken te komen van de achtergrond. Ook kun je door deze camera je telefoon in een gameconsole veranderen, waardoor je 3D-bewegingsgames kunt spelen, zoals Fancy Skiën en Fancy Darts.

Nanolithografie

Voor niet transparante hoesjes is de View20 niet gemaakt. Als eerste fabrikant gebruikt HONOR nanolithografie om een onzichtbare zeer kleine structuur te creëren (schrijven), die tot uiting komt bij lichtinval van verschillende kleuren en hoeken. Bij de View20 is een dynamisch en levendig v-vormig kleurverloop te zien.

De batterijcapaciteit is met 4000 mAh voldoende voor een dag onbezorgd gebruik. Als de View20 net zo slim met energie omgaat als de Huawei Mate 20 Pro dan kun je er zelfs nog langer zonder de stekker.

De achterkant van de View20. Dynamisch dankzij nanolithografie. Ⓒ FOTO: HONOR

De View20 kan niet draadloos worden opgeladen en water is ook niet zijn grootste vriend. Ergens moet toch het verschil zijn met de toestellen waar je tussen de 800 en 1500 euro voor betaald.

De View20 heeft 6GB RAM en 128GB ROM, een resolutie van 2310x1080, een ouderwetse koptelefoonaansluiting. Ontsluiten kan met gezichtsherkenning, pincode of vingerafdruk. Om optimaal netwerk te garanderen heeft de telefoon drie antennes. En dat alles in een kastje van 8,1mm diep en 180 gram licht. Prijs in Nederland 549 euro. Kleuren midnight black en sapphire blue.

iPhone-killer?

Een indrukwekkend lijstje dat resulteert in een hypermoderne, supersnelle en vooral catchy Android telefoon die zich ruimschoots kan meten met veel duurdere iPhones.

De eerste tekenen zijn al zichtbaar, maar als het grote publiek dit soort telefoons ontdekt en Apple de huidige prijsstrategie blijft voortzetten, dan kan het landschap er over een paar jaar compleet anders uitzien.

George Zhao onthulde niet alleen de View20 in Parijs. Ook presenteerde hij de Honor Watch Magic (die verdacht veel weg heeft van de Huawei Watch GT) in diverse moderne uitvoeringen. Deze smartwatch gaat 179 euro kosten en heeft een batterijduur van zeven dagen.

Zoek de verschillen... Huawei of Honor. Ⓒ Foto: De Telegraaf

Ook kondigde hij de HONOR Band 4 fitnesstracker en de FlyPods Lite aan. Laatstgenoemde zijn een exacte copy van de Apple AirPods draadloze koptelefoon maar kosten slechts 99 euro.