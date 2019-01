Huawei luidt 5G tijdperk in

De Balong 5000 chipset die het technisch allemaal mogelijk maakt, ontsluit officieel het 5G-tijdperk. Op een 5G-netwerk kan een 1GB HD video in drie seconden gedownload worden en 8K video’s kunnen eenvoudig gestreamed worden zonder hapering.

Consumenten met een kabelverbinding hebben doorgaans 100 of 200 Mbit-verbindingen. De draadloze 5G CPE Pro, die verbinding maakt met een 5G netwerk in een mast, haalt snelheden van 3,2 Gbps. In het geval van een 100 Mbit-verbinding is dit 32 keer zo snel.

Tijdens het Mobile World Congress volgende maand in Barcelona presenteert Huawei de eerste 5G smartphones.